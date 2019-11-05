親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

26條祭出台生優惠就學 教部質疑誘因低

2019-11-05 00:26聯合報 記者章凱閎馮靖惠曾思儒／台北報導

中國大陸對台廿六項措施，向台灣學生教師招手，圖為大批考生參加高考。（中新社資料照...
中國大陸對台廿六項措施，向台灣學生教師招手，圖為大批考生參加高考。（中新社資料照）
分享
中國大陸公布對台廿六項措施，向台灣學生、教師以及體育選手招手。教育部表示，陸方近年祭出多項片面、單向優惠就學措施，已超過常態性的交流，估計這是陸方具政治性企圖的作為，但對我方學生赴陸誘因不足，體育署也持觀望態度，認為兩岸體育交流不會因此特別改變。國內私校擔憂面臨少子化、生源短缺，會是雪上加霜。

全國教師工會總聯合會秘書長劉欽旭則說，總統大選前拋出對台措施，很難不讓人聯想到選舉操作，但他也說，這些措施對教育部來說是一種「優壓力」，應反思為何台灣不能滿足我國師生的教育、就業需求，而必須離鄉背井。

對台相關教育措施，包括台商子女可參加相關高職校院分類招考，且赴陸任教的我國師生可申請公派留學；陸方也將提高中西部校院及非部屬院校招收台灣學生的比率。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾說，措施將提高高中職畢業生、失業博士及流浪敎師赴陸就學或任敎意願，國內大專面對少子化將是雪上加霜。

實踐大學校長陳振貴說，台商子女可參加高職校院分類招考，且赴陸師生可申請公派留學，是把台灣人視為國民待遇；至於提高中西部校院及非部屬院校招收台生的比率，因此類學校非台生青睞對象，「宣示性重於實質」。

廿六條措施中針對體育選手包括「歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽」、「台灣運動員可以內援身分參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部亦可參與大陸相關職業聯賽」，並歡迎台灣選手報考大陸體育院校。

體育署長高俊雄表示，兩岸體育運動過往廿多年來交流始終沒有間斷，「過去在交流時允許、適法的也都在進行，不會因為他們片面發布這個條例，過去不允許、不適法的就變ＯＫ。」

台灣近年不乏籃球、排球、足球和桌球選手參加大陸職業聯賽，去年女籃更創下十二人「西進」紀錄，但從新浪獅隊二○○一到○三年賽季加入ＣＢＡ男籃後，就再沒企業或俱樂部的體育團隊赴陸參賽。

體育教育部台商大陸惠台措施世新大學實踐大學少子化總統大選

相關新聞

陸再推26條 府回擊「一國兩制台灣行動方案」

2019-11-05 00:10

陸委會批26條：名為惠台 實則利中

2019-11-05 00:09

新聞眼／除了祭恐嚇牌 政府還有對策？

2019-11-05 00:18

韓國瑜：樂見有利台商 但不能矮化主權

2019-11-05 00:30

新聞眼／北京對台26條 設定2戰場

2019-11-05 00:30

國台辦批陸委會詆毀抹黑、一黨之私

2019-11-05 00:23

26條開放向陸外館求援 「吃台灣人豆腐」

2019-11-05 00:14

陸對台26條 邀台企科技創新

2019-11-04 23:56

回應陸對台26條 經部：嚴把關 防關鍵技術流失

2019-11-04 23:53

解讀陸對台政策 台廠：可能看得到吃不到

2019-11-04 23:34

陸提對台26條「宣示性強」 大學校長籲：台生要張大眼睛

2019-11-04 21:07

中國對台再推26條 產業界：恐綁住台廠騙關鍵技術

2019-11-04 19:43

陸擴大招收台生院校範圍 私校：生源短缺衝擊雪上加霜

2019-11-04 18:50

惠台26條韓國瑜樂觀其成 籲企業要做好風險管控

2019-11-04 18:50

在陸台生：對台26條 涉運動員條文值得注意

2019-11-04 18:28

中國開放台業者投資航空運輸 交通部：要考慮高風險

2019-11-04 17:25

陸對台26條措施 吳釗燮簡體字酸：台灣用不到一國兩制

2019-11-04 17:08

吳釗燮簡體字回嗆對台26條：給中國人民多點自由

2019-11-04 16:39

中共「對台26項」擴大招募赴陸台生 教部：誘因不足

2019-11-04 16:34

台人可到中國外館辦旅行證件 學者：效用低吃台人豆腐

2019-11-04 16:33

回應對台26條措施 民進黨：措施越多騙越多

2019-11-04 16:27

兩岸掀罵戰！陸委會批「對台26條」 國台辦嗆：詆毀抹黑

2019-11-04 16:26

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

2019-11-04 16:25

汪洋宣布新26條 蕭萬長盼延伸更多台商產業

2019-11-04 15:19

陸26條措施 國民黨：不影響國安都歡迎

2019-11-04 15:19

回應陸26條措施 府：中國意圖以此框架台灣

2019-11-04 14:57

陸再推「對台26條」 台企聯會長：可操作性強 一看就懂

2019-11-04 14:55

台灣大選前…大陸拋出對台26條

2019-11-04 14:47

中共「對台26條」 陸委會：介入台灣選舉

2019-11-04 13:56

觀察站／面對統戰 政府只會罵卻無對策？

2019-11-04 13:54

中共推「對台26條」 陸委會痛批：企圖介入台灣選舉

2019-11-04 12:13

台灣人如何尋求大陸外館協助？大陸國台辦解釋了

2019-11-04 11:50

中共推出「26條措施」 陸學者：顯見對台政策仍是和平

2019-11-04 11:30

汪洋：打造共同市場 就是進行民主協商進程

2019-11-04 10:21

「台灣人可在陸外館申請旅行證件」 中共發布對台26條

2019-11-04 10:03
看更多

熱門文章

「台灣人可在陸外館申請旅行證件」 中共發布對台26條

2019-11-04 10:03

台灣人如何尋求大陸外館協助？大陸國台辦解釋了

2019-11-04 11:50

中共推「對台26條」 陸委會痛批：企圖介入台灣選舉

2019-11-04 12:13

全球17年來首見 陸研發阿茲海默症新藥問世

2019-11-04 16:04

缺席四中全會 港媒爆：重慶副書記任學鋒離奇去世

2019-11-04 09:38

反送中濺血 兩夫婦中刀 男子穿肺命危

2019-11-04 09:24

兩岸掀罵戰！陸委會批「對台26條」 國台辦嗆：詆毀抹黑

2019-11-04 16:26

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

2019-11-04 16:25

陸再推「對台26條」 台企聯會長：可操作性強 一看就懂

2019-11-04 14:55

吳釗燮簡體字回嗆對台26條：給中國人民多點自由

2019-11-04 16:39

中共推出「26條措施」 陸學者：顯見對台政策仍是和平

2019-11-04 11:30

台人可到中國外館辦旅行證件 學者：效用低吃台人豆腐

2019-11-04 16:33

陸提對台26條「宣示性強」 大學校長籲：台生要張大眼睛

2019-11-04 21:07

港七區示威行動流血收場 17人傷2人危殆

2019-11-04 10:08

赫見土製炸彈、爆裂物 香港示威武器升級

2019-11-04 15:42

陸擴大招收台生院校範圍 私校：生源短缺衝擊雪上加霜

2019-11-04 18:50

這樣也送？ 外賣員登泰山送水果：就當鍛鍊身體

2019-11-04 14:34

港警記者會改臉書直播 再拘325人最小14歲

2019-11-04 22:09

惠台26條韓國瑜樂觀其成 籲企業要做好風險管控

2019-11-04 18:50

中國對台再推26條 產業界：恐綁住台廠騙關鍵技術

2019-11-04 19:43

在陸台生：對台26條 涉運動員條文值得注意

2019-11-04 18:28

汪洋：打造共同市場 就是進行民主協商進程

2019-11-04 10:21

習近平視察提特色民主 官媒通稿隱去引猜測

2019-11-04 15:38

台灣大選前…大陸拋出對台26條

2019-11-04 14:47

黃之鋒不獲參選資格 中共黨報：有力打擊「港獨」

2019-11-04 09:46

中共「對台26項」擴大招募赴陸台生 教部：誘因不足

2019-11-04 16:34

為香港懸賞千萬找出路 金主現身

2019-11-04 20:47

汪洋宣布新26條 蕭萬長盼延伸更多台商產業

2019-11-04 15:19

陸對台26條措施 吳釗燮簡體字酸：台灣用不到一國兩制

2019-11-04 17:08

繼31條後 中國再推出對台26條

2019-11-04 11:15

反送中漸成反中…中資店鋪無端成出氣筒 中銀屢遭破壞縱火

2019-11-04 15:43

抗議太古砍人事件 港示威者發起中環快閃集會

2019-11-04 16:12

香港示威者指望美伸援手 關鍵在川普

2019-11-04 16:59

回應對台26條措施 民進黨：措施越多騙越多

2019-11-04 16:27

陸26條措施 國民黨：不影響國安都歡迎

2019-11-04 15:19

大學生當急救義工 遭催淚彈擊中一度休克

2019-11-04 15:52

回應陸26條措施 府：中國意圖以此框架台灣

2019-11-04 14:57

中國再提對台26條 學者：針對大選拋出胡蘿蔔

2019-11-04 14:57

驅散商場人鏈 港警舉槍、抓走記者

2019-11-04 15:46

中國開放台業者投資航空運輸 交通部：要考慮高風險

2019-11-04 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top