26條祭出台生優惠就學 教部質疑誘因低

中國大陸對台廿六項措施，向台灣學生教師招手，圖為大批考生參加高考。（中新社資料照） 分享 facebook 中國大陸公布對台廿六項措施，向台灣學生、教師以及體育選手招手。教育部表示，陸方近年祭出多項片面、單向優惠就學措施，已超過常態性的交流，估計這是陸方具政治性企圖的作為，但對我方學生赴陸誘因不足，體育署也持觀望態度，認為兩岸體育交流不會因此特別改變。國內私校擔憂面臨少子化、生源短缺，會是雪上加霜。

全國教師工會總聯合會秘書長劉欽旭則說，總統大選前拋出對台措施，很難不讓人聯想到選舉操作，但他也說，這些措施對教育部來說是一種「優壓力」，應反思為何台灣不能滿足我國師生的教育、就業需求，而必須離鄉背井。

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對台相關教育措施，包括台商子女可參加相關高職校院分類招考，且赴陸任教的我國師生可申請公派留學；陸方也將提高中西部校院及非部屬院校招收台灣學生的比率。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾說，措施將提高高中職畢業生、失業博士及流浪敎師赴陸就學或任敎意願，國內大專面對少子化將是雪上加霜。

實踐大學校長陳振貴說，台商子女可參加高職校院分類招考，且赴陸師生可申請公派留學，是把台灣人視為國民待遇；至於提高中西部校院及非部屬院校招收台生的比率，因此類學校非台生青睞對象，「宣示性重於實質」。

廿六條措施中針對體育選手包括「歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽」、「台灣運動員可以內援身分參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部亦可參與大陸相關職業聯賽」，並歡迎台灣選手報考大陸體育院校。

體育署長高俊雄表示，兩岸體育運動過往廿多年來交流始終沒有間斷，「過去在交流時允許、適法的也都在進行，不會因為他們片面發布這個條例，過去不允許、不適法的就變ＯＫ。」

台灣近年不乏籃球、排球、足球和桌球選手參加大陸職業聯賽，去年女籃更創下十二人「西進」紀錄，但從新浪獅隊二○○一到○三年賽季加入ＣＢＡ男籃後，就再沒企業或俱樂部的體育團隊赴陸參賽。