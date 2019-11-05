台商搶陸5Ｇ商機 經部：恐捲入貿易戰

2019-11-05 00:21 聯合報 本報記者／連線報導



大陸五Ｇ網路建設開放台商參加，經濟部提醒，小心捲進美中貿易紛爭。（中新社資料照片） 分享 facebook 大陸端出對台廿六條措施，經濟部投資處長張銘斌昨天說，此「名為惠台、實則利中」，對台商沒太大助益，也不構成誘因，因美中貿易戰開打後，台商現在遇到最關鍵的問題，是大陸貨品出口到美國面臨高關稅，更憂心台灣會因此被捲入中美貿易紛爭。商總則表示，新措施對已在大陸投資的台商有很大幫助，尤其服務業幫助較大。

廿六條措施強調提供台商同等待遇，包含參加重大技術研發、參加大陸五Ｇ網路建設商機，引發關注。張銘斌提醒，五Ｇ是美中貿易紛爭的核心，這時開放台商進來參與研發，恐把台灣拖進貿易紛爭。他還表示，五Ｇ設備很多是台灣廠商生產，大陸開放是為了吸引企業過去，因為美國不賣給大陸。

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商總理事長賴正鎰則表示，開放措施對已在大陸投資、或想去大陸市場的台商有鼓勵作用，「從經濟的角度來說大陸愈開放愈好」，他也呼籲政府不要只單純以選舉角度來看。對台廿六條項目中，有針對青年就學、就業，還有微型企業融資貸款，這些對台商都有很大幫助。

台商團體則正面以對，全國台企聯會長李政宏認為，這一次台企可與當地企業同等參與五Ｇ、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；個人部分在金融領域上可獲得小額貸款、融資擔保外，也可以享受貿易救濟、貿易保障，台企待遇正慢慢往大陸國民待遇方向靠齊，惠台措施也愈來愈多元。

針對條文內容，台灣科技業者則認為，過去兩岸已在科技領域持續透過「搭橋」進行合作，新措施表面看起來有助台商布局大陸市場，但實際情況仍待觀察，就怕「看得到，吃不到。」

產業人士分析，大陸目前最希望獲得半導體關鍵技術，條文內容大多是目前進行中的政策，研判大陸應該是希望深化與台廠合作，但未明訂是否有保障訂單、智財權，廠商還是得注意風險。

業者指出，過去三大電信業者均保留一定比率採購大陸電信網路設備及智慧手機等終端產品，藉以扶植大陸企業，未來能否真能讓台廠分一杯羹，值得觀察。