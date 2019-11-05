韓國瑜：樂見有利台商 但不能矮化主權

韓國瑜提醒企業，進入大陸投資前要做好風險分析。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國大陸公布「對台廿六條措施」，國民黨總統參選人韓國瑜及競辦昨天都表示，樂見大陸當局營造對台商有利的經營環境；但對於任何矮化中華民國主權的作法，一定堅決反對。

韓國瑜說，要保障兩岸人民在互動中的相互權益，雙方公權力應該積極溝通對話，他當選後會要求透過兩岸制度化的協商機制，健全保障兩岸人民權益。

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韓國瑜昨到南投與工商業座談後表示，大陸是台灣重要出口市場，台灣政府對於進入大陸投資的台商應提供充分協助與保障，作台商後盾，但現在民進黨政府完全無能為力，只能放任台商自生自滅，對台灣經濟的發展沒有任何幫助。

他也提醒企業，目前大陸各地發展不同，政策也不完全相同，進入大陸投資前，一定要做好各項風險分析，確實做好風險管控。

國民黨表示，只要是有助提升人民福祉、企業權益，且不影響國家安全的兩岸政策，相信社會各界都會表達歡迎。唯有雙方執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門。

國民黨立院黨團總召曾銘宗認為，對岸現在的作法是「軟的更軟，硬的更硬」，對民間、企業提供優惠誘因，對政府則採強硬態度，不僅在國際上孤立中華民國，這次相當明確是針對台商跟台灣人才而來，蔡政府應該有因應策略留住台商，不要為了選舉只會操作「芒果乾」。