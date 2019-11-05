連主播岑永康、蔡尚樺都瘋狂 百大風雲品牌LINE POINTS 10%回饋
2019-11-05 10:29文／ udn買東西
udn買東西購物中心樂購主題特別邀請主播蔡尚樺和岑永康與粉絲一起直播同樂，分享如何聰明購物及玩味樂活的小撇步，同時於今日祭出一日限定全站消費加碼LINE POINTS 7% 回饋，緊接11/7~11/13百大風雲品牌加碼LINE POINTS 10% 回饋，再加上刷指定銀行信用卡回饋最高達20%，同享全站多樣滿額活動，雙11最狂一戰火熱開戰！
百大品牌終極加碼LINE POINTS 10%回饋udn買東西邀請百大風雲品牌聯手重磅回饋消費者，於11/7~11/13獨家7日天天大牌登場，購買品牌指定品享LINE POINTS 10% 回饋，買越多賺越多！其中參與品牌包括Panasonic、LG、SONY、TOSHIBA、ASUS、Canon、微軟、伊萊克斯、tokuyo、虎牌、花仙子、GNC、evian、瑞士國鐵、LA NEW、阿瘦皮鞋、ATHOME、RELOVE、Arowana…等眾多知名品牌，絕對讓消費者滿載而歸。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
樂活主播蔡尚樺、岑永康接力登場11/6由美女主播蔡尚樺帶領粉絲一起玩味樂活，品嚐甜蜜蜜的亞尼克獨家組合和體驗tokuyo的玩美按摩，讓您在家就像渡假；11/13由精算主播岑永康分享如何聰明消費讓國外旅遊更多姿多彩！敬請鎖定udn買東西官方粉絲頁，直播期間免費拿萬元贈品及超狂隱藏版限量優惠，錯過捶心肝！
百大風雲品牌大賞：https://bit.ly/2qcD1Zc主播直播請到udn買東西粉絲專頁：https://www.facebook.com/udnshopping/