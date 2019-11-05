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男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

連主播岑永康、蔡尚樺都瘋狂 百大風雲品牌LINE POINTS 10%回饋

2019-11-05 10:29文／ udn買東西

udn買東西購物中心樂購主題特別邀請主播蔡尚樺和岑永康與粉絲一起直播同樂，分享如何聰明購物及玩味樂活的小撇步，同時於今日祭出一日限定全站消費加碼LINE POINTS 7% 回饋，緊接11/7~11/13百大風雲品牌加碼LINE POINTS 10% 回饋，再加上刷指定銀行信用卡回饋最高達20%，同享全站多樣滿額活動，雙11最狂一戰火熱開戰！

圖／udn買東西 提供
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百大品牌終極加碼LINE POINTS 10%回饋
udn買東西邀請百大風雲品牌聯手重磅回饋消費者，於11/7~11/13獨家7日天天大牌登場，購買品牌指定品享LINE POINTS 10% 回饋，買越多賺越多！其中參與品牌包括Panasonic、LG、SONY、TOSHIBA、ASUS、Canon、微軟、伊萊克斯、tokuyo、虎牌、花仙子、GNC、evian、瑞士國鐵、LA NEW、阿瘦皮鞋、ATHOME、RELOVE、Arowana…等眾多知名品牌，絕對讓消費者滿載而歸。

圖／udn買東西 提供
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樂活主播蔡尚樺、岑永康接力登場
11/6由美女主播蔡尚樺帶領粉絲一起玩味樂活，品嚐甜蜜蜜的亞尼克獨家組合和體驗tokuyo的玩美按摩，讓您在家就像渡假；11/13由精算主播岑永康分享如何聰明消費讓國外旅遊更多姿多彩！敬請鎖定udn買東西官方粉絲頁，直播期間免費拿萬元贈品及超狂隱藏版限量優惠，錯過捶心肝！

圖／udn買東西 提供
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百大風雲品牌大賞：https://bit.ly/2qcD1Zc
主播直播請到udn買東西粉絲專頁：https://www.facebook.com/udnshopping/

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