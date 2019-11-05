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男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

雙11最狂一戰全站商品3折起再抽羅馬雙人遊

2019-11-05 10:29文／ udn買東西

udn買東西購物中心雙11購物節最狂一戰11/4開跑，連續2週天天有驚喜！11/4首日刷卡最高回饋10%再享11%購物金回饋，合計回饋高達21%*，再享全站滿額送雙人牌及Staub精品餐廚用具，還有機會獲得雙人羅馬來回機票！

圖／udn買東西 提供
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天天有驚喜 不只高額回饋還有1折話題爆品
指定時間全站消費及百大品牌萬品享最高LINE POINTS 10%回饋，買越多賺越多！瘋狂再加碼11/11當日夢幻逸品1折起限量搶購，包含Apple AirPods、iPhone11、任天堂Switch、SHARP智慧連網電視、TUMI、Jo Malone、饗食天堂餐券…等品牌商品整點開搶！

圖／udn買東西 提供
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udn買東西就是要讓消費者購、好、玩
雙11不只滿滿的購物回饋，還有百大風雲品牌萬品嚴選好物供消費者買得安心、用得放心；更重要的是讓百萬會員及粉絲邊買邊玩，國內住頂級老爺行旅，國外有雙人羅馬假期，更邀請知名主播岑永康、蔡尚樺分享玩味生活；最後壓軸為明星公益競標，udn買東西與第一社福邀請超過30位大明星一起響應公益，提供明星珍藏包包讓網友競標，競標所得全數捐助公益使用。

圖／udn買東西 提供
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udn買東西不只購物 更專注服務
udn買東西總經理陳杰表示：「udn買東西除了提供優質商品和優惠價格給消費者外，更致力於人的服務，利用大數據理解消費者需求，開發『定期購』提醒家中常購必需品不斷供，如長者營養補給品、婦嬰備品等；而在社會責任上udn買東西公益雲集已邁入第5年，長期以來幫助近百家公益團體募資募款，運用既有購物付款機制，讓充滿愛心的社會大眾做線上捐款，真正體現做公益好容易！」

雙11最狂一戰：https://bit.ly/32a6xwl

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