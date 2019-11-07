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名人愛獻館 邀您持續守護心智障礙寶貝

2019-11-07 18:49文／ udn買東西

「名人愛獻館」號召民眾上網競標愛心包款做公益，11月15日、22日即將登場。圖／...
「名人愛獻館」號召民眾上網競標愛心包款做公益，11月15日、22日即將登場。圖／udn買東西 提供
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udn買東西雙11購物回饋最後壓軸、第9屆「名人愛獻館」公益競標活動，11月15日、22日隆重登場！為讓守護心智障礙孩子的愛心力量不中斷，特邀民眾一起上網行善，將33位名人珍藏的愛心包款標回家。

第一社會福利基金會、udn買東西攜手做公益，每年舉辦的競標活動都廣受歡迎，吸引不少網友探聽關注，今年響應的名人規模比去年24位更盛大，代表活動影響力備受肯定。

第一波競標15日周五中午12點起跑，為期一周，參與名人有KEVIN老師、Rima瑞瑪席丹、丁國琳、千田愛紗Aisa Senda、大S(徐熙媛)、小S(徐熙娣)、

何妤玟、宋云樺、阿諾、侯佩岑、韋汝、莎莎公主(鍾欣愉)、陳孫華老師、陳藹玲、黃韻玲、媽咪速玲、劉真、鄧福如，每位都會捐贈愛心包，值得您下手競標。

歡迎有興趣的民眾搶先關注，第一波競標網址

第二波22日中午12點接力登場，包括JOLIN蔡依林、KEVIN老師、Melody(殷悅)、小薰、王瀅、王湘瑩、吳姍儒／Sandy、林熙蕾、高敏敏、張景嵐、張鈞甯、莎莎公主(鍾欣愉)、莫允雯、陳藹玲、黃子佼、黃沐妍(小豬)、楊丞琳、鍾瑶，同樣愛心不落人後。

滿滿愛心的你，千萬別錯過「名人愛獻館」競標活動！眾多雙11購物特惠，鎖定攻略就對...
滿滿愛心的你，千萬別錯過「名人愛獻館」競標活動！眾多雙11購物特惠，鎖定攻略就對了。圖／udn買東西 提供
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第一社福將要40歲了，逾千名服務對象愈加複雜且多元的療育和照護需求，適逢雙11購物盛典，udn買東西更努力為公益籌集資源，彰顯社會責任，期盼更多心智障礙的孩子獲得最實質幫助。

「做公益真的好容易！」除了公益競標，udn買東西公益雲集平台運作也已邁入第5年，以便利的線上機制，幫助近百家公益團體募集善款、物資，歡迎民眾多加利用，隨時、隨手做公益！

公益雲集平台首頁

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