名人愛獻館 邀您持續守護心智障礙寶貝
2019-11-07 18:49文／ udn買東西
udn買東西雙11購物回饋最後壓軸、第9屆「名人愛獻館」公益競標活動，11月15日、22日隆重登場！為讓守護心智障礙孩子的愛心力量不中斷，特邀民眾一起上網行善，將33位名人珍藏的愛心包款標回家。
第一社會福利基金會、udn買東西攜手做公益，每年舉辦的競標活動都廣受歡迎，吸引不少網友探聽關注，今年響應的名人規模比去年24位更盛大，代表活動影響力備受肯定。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
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第一波競標15日周五中午12點起跑，為期一周，參與名人有KEVIN老師、Rima瑞瑪席丹、丁國琳、千田愛紗Aisa Senda、大S(徐熙媛)、小S(徐熙娣)、
何妤玟、宋云樺、阿諾、侯佩岑、韋汝、莎莎公主(鍾欣愉)、陳孫華老師、陳藹玲、黃韻玲、媽咪速玲、劉真、鄧福如，每位都會捐贈愛心包，值得您下手競標。
歡迎有興趣的民眾搶先關注，第一波競標網址
第二波22日中午12點接力登場，包括JOLIN蔡依林、KEVIN老師、Melody(殷悅)、小薰、王瀅、王湘瑩、吳姍儒／Sandy、林熙蕾、高敏敏、張景嵐、張鈞甯、莎莎公主(鍾欣愉)、莫允雯、陳藹玲、黃子佼、黃沐妍(小豬)、楊丞琳、鍾瑶，同樣愛心不落人後。
第一社福將要40歲了，逾千名服務對象愈加複雜且多元的療育和照護需求，適逢雙11購物盛典，udn買東西更努力為公益籌集資源，彰顯社會責任，期盼更多心智障礙的孩子獲得最實質幫助。
「做公益真的好容易！」除了公益競標，udn買東西公益雲集平台運作也已邁入第5年，以便利的線上機制，幫助近百家公益團體募集善款、物資，歡迎民眾多加利用，隨時、隨手做公益！
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