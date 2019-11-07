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雙11最狂電商

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彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

udn買東西「雙11最狂一戰」為公益奮戰 捐百元送百元

2019-11-07 18:46文／ udn買東西

雙11掀起網購業者年度大戰，長期協助公益團體在平台募款、募物資的udn買東西祭出「最狂一戰」，除了給消費者1折起的破盤好康，更希望在這血拚大戰之餘，消費者也能一起挺公益，用行動幫正在為人生奮戰的「特殊需求者(special needs)」加油、喝采！消費者只要在雙11期間(11/4-11/17)於udn買東西-公益雲集捐款100元，就送100元購物金！

udn買東西自2015年將電商機制導入公益募款平台udn買東西-公益雲集，已為近百家公益團體募款、募物資。今年更首度跨足線下活動，擔任兩年一度的「(第12屆)全國心智障礙者親子運動大會」協辦單位。不僅即日起在udn買東西-公益雲集幫助主辦單位智障者家長總會募款，更將於11/15運動會起跑當天，正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。邀請各界人士及網友接力響應，用你的一句話，破除對心智障礙者的刻板印象，攜手打造一個尊重、共融的環境，支持心智障礙者有更多學習、成長、自立的機會。

第十二屆全國心智障礙者親子運動大會本月15日於台中舉辦(照片來源:智障者家長總會...
第十二屆全國心智障礙者親子運動大會本月15日於台中舉辦(照片來源:智障者家長總會)
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udn買東西總經理陳杰，投身電子商務領域近20年，始終謹記初衷，要打造一個「以人為本」、重視使用者需求，能帶給使用者美好體驗及樂趣的購物環境，讓udn買東西成為「最懂你的購物網站」。而這樣的初衷，也深植在這次與智障者家長總會的合作上，希望社會大眾能一起從特殊需求者的角度出發，用心傾聽、放下成見，用行動支持。特選在今年「雙11」的血拚大戰中，邀請大家也一起為公益而戰，增添利己助人的意義，一同關心這群正在運動場上奮戰的親子，讓他們在邁向人生自立的挑戰上，能有你我的支持！

udn買東西總經理陳杰，請大家一起用行動發聲挺公益。圖／udn買東西 提供
udn買東西總經理陳杰，請大家一起用行動發聲挺公益。圖／udn買東西 提供
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現任智障者家長總會理事長的台大化工系教授陳誠亮語重心長的表示，「父母深情，永不放棄」是每一位心智障礙者父母的寫照，但父母無法陪伴他們走一輩子，提早讓心智障礙者學習自立生活，累積、拓展生活經驗，是唯一的辦法。智障者家長總會推動「自立生活支持計畫」，今年已經是第11年，幫助了全台超過三千位心智障礙青年，學習自我成長，參加的青年有的自己可以獨立居住、有的開始關心國家大事、更多開始思考及追求自己的人生。

智總理事長陳誠亮30年來，與孩子一起攜手渡過(照片來源:智障者家長總會)
智總理事長陳誠亮30年來，與孩子一起攜手渡過(照片來源:智障者家長總會)
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用行動支持智障者家長總會「自立生活支持計劃」，幫助心智障礙者學習「轉大人」，邁向自立人生、支持他們勇敢做自己，讓父母真正可以放手、放心！您的一個點擊，就能帶來改變社會的力量，做公益好容易，攜手支持心智障礙者勇敢走出自己的人生！首波100元挺自立行動，即日起跑http://bit.ly/百元挺自立。一同為台灣的心智障礙親子加油！打氣！

自立生活計畫幫助台灣超過3000名以上心智障礙者(照片來源:智障者家長總會)
自立生活計畫幫助台灣超過3000名以上心智障礙者(照片來源:智障者家長總會)
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