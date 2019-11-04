桃機維安漏洞 航警局：加強工地管制

2019-11-04 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃機工地疑成維安漏洞。圖為第三航廈工程工地。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園國際機場前天發生史上首度遭人闖入管制區攀爬班機起落架事件，凸顯國安和飛安兩大問題；國內過去曾發生多次闖入機場管制區事件，政府亡羊補牢，安全依舊無法有效提升。檢方認為航警局、移民署應負起責任，加強機場安全，航警局則認為第三航廈工地有漏洞，加強管制。

桃園機場發生過數次國門管制區安全漏洞事件，二○一二年二月間，一名阮姓越籍移工在桃園機場搭機走錯登機門無法登機，一名機場清潔人員竟開啟管制門，讓越女直接闖進機坪。

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同年十月間，一名大陸籍男子潛入華航從上海飛往舊金山的班機，企圖偷渡美國，他躲進華航機組人員休息室天花板的電氣間聯絡通道，班機在桃園機場停留時，躲過航警局和華航人員安檢，躲藏十六小時，直到飛抵美國舊金山，出關時因持假護照才被逮捕。

高雄小港機場也曾發生類似情況，二○一一年九月，一名印尼籍女移工曾攀越高雄機場圍牆，闖入機場管制區；同年十二月，一名越南籍移工疑遭人追打，利用高雄機場鐵網圍籬旁木板，闖入機場管制區。

機場管制區除飛安問題，也涉及國安，這次遭人闖入還攀爬飛機起落架，航空安全出現大漏洞，檢方認為移民署和航警局必須負起責任。

航警局事後檢討，認為桃園機場四周電子圍籬及進出口皆有人站崗，外人不易闖入，唯現行第三航廈施工工地，由業者保全人員看守，維安有漏洞，已加派警力管制。