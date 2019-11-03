外籍男爬班機起落架被送辦 筆記本寫滿俄文

2019-11-03 15:38 中央社 桃園機場3日電



一名外籍男子闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛的華航班機起落架，男子落網後整晚保持沉默，今天被移送桃園地檢署偵辦；男子背包內有一本筆記本寫滿俄文，不願交代細節。

桃園國際機場公司表示，中華航空編號CI-28飛往帛琉班機，昨天下午1時55分於S1滑行道待命準備至南跑道預備起飛時，突遭一身分不明外籍男子由一旁草叢闖入，並攀上起落架，後方韓亞航班機機長發現通報塔台，飛機也立刻停飛。

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男子隨即被趕到的航空警察局人員逮捕，並留置在航警局拘留所進行調查。

男子在接受訊問時保持沉默，警方雖會同移民署人員以不同語言交進行溝通，但男子始終不願開口。

警方在男子所攜帶的兩只背包內發現有一本寫滿俄文的筆記後，利用筆談方式，希望與男子溝通，但男子仍不為所動。不過，移民署用俄文溝通時，男子會有反應，並斜視對方。

男子在徹夜留置過程中不讓人觸碰他所攜帶的聖經，並僅微量喝水；對於警方所提供的麵包，也只吃了一片。

外籍男子雖然保持緘默，上午被航警局押解到桃園地檢署偵辦。

警方表示，由於男子已入侵管制區，警方當務之急要查明究竟是如何進入，因為此舉已涉及相關法規；另外，這名外籍男子也與航空器有接觸，恐怕也涉及影響飛航安全。

警方指出，外籍男子是如何進入台灣，牽涉到入出境的問題，是否偷渡也需要查證；若非法入境，恐已違反入出國及移民法，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。