親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
桃機航管大漏洞
政治
軍事
綜合

影／滾燙豆漿燙傷女童 父急踩煞車影片曝光

兒時搭飛機與空姐合照 15年後兩人成師徒

外籍男爬班機起落架被送辦 筆記本寫滿俄文

2019-11-03 15:38中央社 桃園機場3日電

一名外籍男子闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛的華航班機起落架，男子落網後整晚保持沉默，今天被移送桃園地檢署偵辦；男子背包內有一本筆記本寫滿俄文，不願交代細節。

桃園國際機場公司表示，中華航空編號CI-28飛往帛琉班機，昨天下午1時55分於S1滑行道待命準備至南跑道預備起飛時，突遭一身分不明外籍男子由一旁草叢闖入，並攀上起落架，後方韓亞航班機機長發現通報塔台，飛機也立刻停飛。

男子隨即被趕到的航空警察局人員逮捕，並留置在航警局拘留所進行調查。

男子在接受訊問時保持沉默，警方雖會同移民署人員以不同語言交進行溝通，但男子始終不願開口。

警方在男子所攜帶的兩只背包內發現有一本寫滿俄文的筆記後，利用筆談方式，希望與男子溝通，但男子仍不為所動。不過，移民署用俄文溝通時，男子會有反應，並斜視對方。

男子在徹夜留置過程中不讓人觸碰他所攜帶的聖經，並僅微量喝水；對於警方所提供的麵包，也只吃了一片。

外籍男子雖然保持緘默，上午被航警局押解到桃園地檢署偵辦。

警方表示，由於男子已入侵管制區，警方當務之急要查明究竟是如何進入，因為此舉已涉及相關法規；另外，這名外籍男子也與航空器有接觸，恐怕也涉及影響飛航安全。

警方指出，外籍男子是如何進入台灣，牽涉到入出境的問題，是否偷渡也需要查證；若非法入境，恐已違反入出國及移民法，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

桃園機場機場

相關新聞

國外案例／偷渡客藏起落架艙 零下60度難存活

2019-11-03 00:14

防入侵 機場圍牆設警報器破功？

2019-11-03 00:07

桃機漏洞…外籍男疑從工地闖入 背包帶瓦斯爐點火器

2019-11-03 00:03

破天荒！外籍男闖桃機跑道攀起落架 飛機緊急叫停

2019-11-03 00:02

獨／行騙全亞！「俄籍聽語障人」是慣用牟利手法

2019-11-02 19:19

外籍男子攀爬起落架 華班換機延誤約3小時

2019-11-02 17:47

熱門文章

桃機漏洞…外籍男疑從工地闖入 背包帶瓦斯爐點火器

2019-11-03 00:03

獨／行騙全亞！「俄籍聽語障人」是慣用牟利手法

2019-11-02 19:19

國軍士兵剌青規定有新調整 想入營當兵者須注意

2019-11-03 11:21

總統連署送件截止 無「外卡」參選人出線

2019-11-02 19:25

韓粉鈞鈞衝小英造勢場 直播記者寫稿「1450是不是？」

2019-11-03 08:51

韓國瑜助學貸款免息被罵翻 他揭世紀大撒幣政策是這個

2019-11-03 08:17

太平媽祖遶境藍綠白不缺席 李佳芬趕最後一刻到了

2019-11-02 20:50

破天荒！外籍男闖桃機跑道攀起落架 飛機緊急叫停

2019-11-03 00:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top