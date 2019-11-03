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防入侵 機場圍牆設警報器破功？

2019-11-03 00:07聯合報 記者林保光／高雄報導

高雄機場設置電子周界警報系統，並明示「機場管制區禁止跨越」。記者林保光／攝影
高雄機場設置電子周界警報系統，並明示「機場管制區禁止跨越」。記者林保光／攝影
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一名外籍男子昨闖入桃園機場管制區，八年前在高雄機場也發生類似狀況，三個月內發生兩名外籍男女攀越高雄機場圍牆，闖入管制區，民航局為避免類似狀況再度發生，在台北、桃園、高雄等機場設置「電子周界警報系統」。不過，昨天又發生有人闖進桃機管制區，猶如宣告這套系統「破功」。

二○一一年九月，一名印尼籍女移工攀越圍牆，闖入高雄機場管制區，晃到機場消防隊前，被消防員發現她沒配帶通行證，見她形跡可疑而攔下。同年十二月，一名越南籍男移工疑遭人追打，踩過圍籬旁的木板，躍過鐵絲圍籬闖進管制區，才在塔台附近的聯絡道被員警逮捕。兩人都依違反民用航空法擅自進出管制區規定，裁罰五千元；這項罰則最高可罰兩萬五千元。

離譜的是，二○一七年三月廿七日，一名毒品通緝犯從北京搭機返抵高雄機場時，竟自行打開逃生窗，跑進停機棚內，翻越女兒牆圍籬後逃逸，機場管制漏洞引起外界批評。

機場工作人員說，高雄機場後來把部分圍牆築高，現在圍牆都有二點五公尺到三公尺高，圍牆上還布上刺網，避免有人翻越機場圍牆，侵入管制區。

民航局也考量外籍移工輕易闖入機場管制區，約三、四年前，在台北、桃園、高雄等機場，加設「電子周界警報系統」，一有人攀越圍牆立即發出警報，避免擅闖管制區影響飛安。

航務人員透露，高雄機場總長十二公里的周界，都設電子周界警報系統，包括兩百支攝影機、五十處警報桿，在圍牆上鋪上震動光纜，一旦有五十公斤重量壓線幾秒，附近的警報桿會自動發出警報聲及燈光，同步通知機場中控室和航警局，並播放中、英、日、泰、越等五種語音，提醒這是管制區，不要隨意進入管制區，要讓攀越圍牆的人卻步。

桃園機場機場

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