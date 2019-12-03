親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
交通建設頻加碼
政治
軍事
綜合

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

高捷延伸屏東 蔡總統：部會會用專業判斷

2019-12-03 15:09中央社 台北綜合3日電

「高雄捷運延伸屏東」議題，引發屏東縣長潘孟安與高雄市代理市長葉匡時的隔空交火。總統蔡英文今天則簡短回應「相關部會會用專業判斷」。

總統蔡英文今天出席全國交通科技產業會議時接受媒體聯訪表示，相信相關部會會用專業判斷。與會的交通部長林佳龍則補充，高雄捷運往周邊縣市延伸都有評估，屏東縣有這個需求並提出後，也要納入高雄市政府來進行審議。以交通部立場，都會以捷運構造城鄉均衡發展，相關審議案也會依行政程序處理。

屏東縣長潘孟安昨晚為第2選區立委參選人蘇震清站台，證實高雄捷運延伸到東港路廊將在年底核定，高雄市副市長葉匡時在臉書PO文直指是假新聞。潘孟安上午召開記者會，出示高雄市政府捷運工程局的可行性期中評估簡報，說明這怎會是假新聞。葉匡時應該要先問問高雄捷運工程局長相關官員，而不是在搞不清楚狀況下，一下子好像撿到槍就在臉書發言。

潘孟安說，不要因選舉期間就泛政治化，昨晚說出這件事只是要證實行政院副院長陳其邁所說的。對於葉匡時指屏縣府「製造假新聞」說法，感到遺憾，也譴責這樣的作為。

潘孟安表示，對於公共建設自己一向很謹慎，在沒有把握情況下不會透露，高屏是共同生活圈，前瞻預算補助高雄捷運局新台幣5000萬元進行高捷到屏東的可行性路廊評估，這其中屏東縣府按比例出資950萬元。

潘孟安表示，今年10、11月高雄捷運工程局長和副局長到屏東縣政府討論路線評估的期中報告，並在11月21定調「12月底將期末報告送交通部核定」，這項評估有4條路線，屏東縣政府同時也建議了未來高捷紅線延伸到東港鎮後，後續可以再延伸到潮州鎮。

他說，高捷南延東港計畫還需經可行性評估通過的期末報告，核定路線後才有細部規畫、綜合規畫，施工期還要5年，總計近10年的時間，覺得時間拖太久，希望可以加速期程。

葉匡時今天接受媒體訪問回應，「這是讓人不知所云的說法」。自已不是反對或贊成，因為現在連可行性研究都還沒有，這條線要怎麼個走法都未定，卻說要確定延伸興建，不知依據為何，有沒有白紙黑字公文和會議紀錄。連可行性研究都沒有，這樣就叫做「確定」。

媒體提問如果這個案子要實施要由那個單位負責評估，葉匡時認為，如延伸到東港，應由屏東縣政府提出可行性研究，先向交通部申請經費來做研究。

總統蔡英文。聯合報記者余承翰／攝影
總統蔡英文。聯合報記者余承翰／攝影
分享

屏東縣政府捷運潘孟安

相關新聞

高捷確定延至東港？ 葉匡時：騙人也要有點技術！

2019-12-03 13:10

潘孟安拿高捷報告再反駁 諷韓國瑜請假副市長撿到槍

2019-12-03 12:38

重啟花東快速道路 花蓮縣府：憂心又成空頭支票

2019-12-03 12:36

高捷到東港路廊確定 潘孟安：葉匡時應先問捷運局

2019-12-03 11:09

新聞眼／交通大撒幣 冷凍櫃拿出的地方需求…

2019-12-03 00:39

花東快復活？檯上喊拉近城鄉 檯下拚選戰角力

2019-12-03 00:34

早被否決 選前復活？花東快 重啟可行性評估

2019-12-03 00:30

高捷延伸東港定案？潘孟安開支票 葉匡時批「狼來了」

2019-12-03 00:23

高捷延伸屏東 葉匡時臉書發文：這是假新聞嗎？

2019-12-02 22:10

高捷延伸屏東？葉匡時：別到選舉就是「狼來了」

2019-12-02 22:07

潘孟安喊高捷確定延伸至東港 高市府：只是規畫第一步

2019-12-02 21:51

高鐵確定南延屏東後 潘孟安：高捷確定南延東港

2019-12-02 21:01
看更多

熱門文章

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

國防部新法 軍車被開罰單 駕駛、車長、主官管全慘了！

2019-12-03 11:37

悄辭韓國瑜國政顧問 陳建宇：維持政府機關行政中立

2019-12-02 19:35

孫大千：楊蕙如網軍部隊有沒有霸凌過賴清德和韓國瑜

2019-12-03 08:21

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56

高鐵確定南延屏東後 潘孟安：高捷確定南延東港

2019-12-02 21:01

影／沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

2019-12-02 18:11

別再傳了！「滕西華喬病床」是不實謠言

2019-12-02 20:15

盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54

沈富雄：韓國瑜會輸是兵家常事 但使賤招會在歷史留名

2019-12-03 12:44

影／鼓勵韓國瑜當「男子漢」 侯友宜：面對挫折勇敢承擔

2019-12-02 18:46

顧問團竟聘到綠營服務處主任 洪孟楷：若不願意可收回

2019-12-03 10:14

屏東造勢3萬人相挺 蔡英文回防：總統故鄉不能輸

2019-12-02 22:28

民調領先韓國瑜至三成 蔡英文：民調好就多加油

2019-12-03 11:22

謝龍介感冒嚴重燒聲 醫生命3天內不能說話

2019-12-02 21:33

蘇啟誠案 韓國瑜批：蔡政府放任網軍害死外交官

2019-12-02 17:04

三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59

蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神

2019-12-03 11:21

【即時短評】最激烈戰區 總統故鄉上演政治家族大對決

2019-12-03 08:03

蔡總統不處理謝長廷？ 宋楚瑜：2個月後可以換人了

2019-12-03 10:48

熱點風雲／綠守票倉 韓能複製去年勝選方程式？

2019-12-03 00:38

韓國瑜籲拒答抗民調 高虹安形容「真是政治天才」

2019-12-02 16:53

值星官能用「接線」平板排哨了 國防部：部隊急需

2019-12-02 20:05

美軍派員來台評估戰術 國防部：美同意分攤經費

2019-12-02 19:18

買武器不如養人才 韓國瑜國防政策亮點…軍校要雙語？

2019-12-03 08:00

潘孟安喊高捷確定延伸至東港 高市府：只是規畫第一步

2019-12-02 21:51

高捷延伸屏東 葉匡時臉書發文：這是假新聞嗎？

2019-12-02 22:10

韓國瑜爆砂石案爭議 蔡壁如：這是把人家貼標籤

2019-12-03 12:18

潘孟安拿高捷報告再反駁 諷韓國瑜請假副市長撿到槍

2019-12-03 12:38

被爆50年前殺老師 228館長「為什麼改過向上會變壞事」

2019-12-03 00:23

國防部：軍用平板電腦本來就不打算接wifi

2019-12-02 20:04

藍營詹琬蓁發文指控 綠營蔡易餘助理疑似網軍

2019-12-03 00:26

愛河魚群跳岸！韓粉喊「韓國魚回來了」 韓黑酸：魚集體輕生

2019-12-03 14:51

韓流剛來 蔡英文立即回防屏東固票

2019-12-03 00:40

高捷延伸屏東？葉匡時：別到選舉就是「狼來了」

2019-12-02 22:07

北市警局中高階警官人事調整 14人異動

2019-12-02 18:19

國民黨、韓國瑜民調落後 林鶴明：吳斯懷在一定續探底

2019-12-03 10:16

黨內第一槍？不滿不分區 左正東辭國民黨大陸部副主任

2019-12-03 14:16

陳水扁宣布：我這票要投給蔡英文

2019-12-03 11:15

宋楚瑜：國民黨人選不對 若派郭朱王我需要選嗎

2019-12-03 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top