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重啟花東快速道路 花蓮縣府：憂心又成空頭支票

2019-12-03 12:36中央社 花蓮縣3日電

立法院交通委員會通過臨時提案，花東快速道路將重啟可行性評估，左為交部次長王國材。...
立法院交通委員會通過臨時提案，花東快速道路將重啟可行性評估，左為交部次長王國材。 本報系資料照／記者胡經周攝影
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交通部昨天表示，將於明年重啟花東快速道路可行性評估。花蓮縣政府發言人張逸華今天受訪表示，可行性評估早已完成，應立即啟動環評，憂心又成為選舉空頭支票。

交通部曾於2014年至2016年，對花蓮吉安到台東的花東快速道路進行評估，因建設經費估計新台幣800多億，考量經費龐大，且還有規畫、環評、徵收道路用地等程序，認為經濟效益低，興建可能性不高。

張逸華接受今天中央社記者採訪表示，2016年蔡英文總統參選時就提到改善花蓮交通，到現在花東快速道路提案仍在立法院沉睡。

張逸華說，縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁過去都曾在立委、縣長任內推動花東快速道路、蘇花改二期，等了快4年都不見進展，在選前30多天才獲得回應，花蓮人心中不免存疑，是不是又要變成空頭支票。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受中央社記者電話訪問指出，花東快速道路全線位在縱谷路段，施工技術、工程都不是問題，但當初交通部評估因經費高、不符合效益否決。

他認為，快速道路一定程度可以取代高速公路，能提升產業運輸，現有道路行經村莊且紅綠燈多，速度、安全性都有影響，加上現有台9線拓寬定位成景觀大道，就是景觀、慢活用途，並非快速聯絡道路，紓解假日、年節車潮等尖峰車流有限。

家住花蓮市的王璟垣說，南下花蓮的道路擴寬後，雖行車較為順暢，但因行經當地社區，沿途紅綠燈多，需走走停停，加上後段連接台東道路縮減，若遇到車流量大，就容易塞車，認為花東快速若接通，往返花東速度就能提升很多。

家住萬榮鄉的薛秀鳳則認為，快速道路興建分流車輛確實重要，但也希望施工單位能考量不破壞現有景觀的施工方式，寬闊視野是花東縱谷珍貴的特色，若架起高架，下方景觀大道就變沒有景觀的景觀大道了。

台東環評

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