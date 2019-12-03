花東快復活？檯上喊拉近城鄉 檯下拚選戰角力

2019-12-03 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北報導



花東目前只有公路，是否興建花東快速道路，各界意見不一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院交通委員會昨將花東快速道路建設特別條例草案送朝野協商，會中還通過臨時提案，決議重啟二〇一六年就宣告不可行的花東快速道路計畫可行性評估。檯面上朝野看似為縮短城鄉差距而「有志一同」，檯面下其實選舉較勁意味濃厚。

花東快建設特別條例草案由現任花蓮縣長徐榛蔚三年多前擔任立委時所提，直至選前才被排入委員會審查，昨天交委會上藍綠立委紛表達支持區域均衡發展，但草案未逐條審查，直接保留後送交朝野協商。

據了解，選舉到了，就須表達支持區域均衡發展，國民黨團因而排審「表態」為花東爭取交通建設。但當初這個草案是徐榛蔚所提，若昨天逐條審查通過，功勞就會算在國民黨和徐榛蔚身上。但民進黨又不能說不支持花東均衡發展，只好用全案保留送交朝野協商的方式因應。

根據規定，送朝野協商需要一個月冷凍期，但立院會期只到今年十二月卅一日，且十二月十七日就已停會，加上屆期不連續，該草案形同「技術性讓該案死在院會裡」。

另一方面，當初馬政府執政時代宣告花東快速道路可行性評估計畫不可行，昨民進黨團也順勢藉此「表態」為花東爭取交通建設，由交委會召委葉宜津提出臨時提案要求重啟評估，國民黨立委當然也只有支持一途。