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窮人的高速公路 網友：別硬說過年前「全線」通車

2019-11-02 00:11聯合報 記者林河名／台北報導

台六十一線西濱快速公路，全線除新竹鳳鼻至香山段外，將於明年春節前完工通車。 圖／...
台六十一線西濱快速公路，全線除新竹鳳鼻至香山段外，將於明年春節前完工通車。 圖／中壢工務段提供
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蔡英文總統昨天宣布，明年一月五日蘇花改將會「如期全線通車」。交通部前天也在行政院會報告「西濱快速公路周邊效益行銷串聯」表示，歷時廿七年、耗資一千五百億元興建的台六十一線西濱快速公路，全線除新竹鳳鼻至香山段外，將於明年春節前完工通車。

縱貫南北的台六十一線（省道），因為全線沒有收費，又被稱為「窮人的高速公路」，可提供國人明年春節運輸的另一條「省錢之道」。不過，由於新竹鳳鼻到香山段仍與台十五線「共線」，不少民眾對於「全線」通車的用語很有意見。有網友表示，既然新竹鳳鼻至香山段還未通車，就不要硬說全線通車，「選舉到了，就盡說些鬼扯的話」。

交通部公路總局長陳彥伯解釋，新竹鳳鼻到香山段是否高架化還在作可行性研究；由於此路段經過一處國際級濕地，要如何避開濕地，並考量南寮漁港的發展，公路總局正與新竹市政府討論，規畫之後將朝高架化處理。

台六十一線西濱快速公路自民國八十一年起推動辦理，沿著台灣西海岸，北從新北市八里，南至台南市曾文溪橋，全長三○八公里。交通部表示，台六十一線西濱快速公路歷經台灣西部鄉鎮成長及環境變遷，紓解國道一號與三號南北疏運重任，途中無需任何通行費用，且為台灣最靠近西海岸的省道，是台灣最超值且濱海風景優美的公路。

行政院長蘇貞昌聽取交通部報告後表示，西濱快速公路是一條充滿文化、生態元素的公路，政府應透過行銷，讓國人瞭解、善加利用，打造成為獨特的公路品牌。

新竹西濱快速公路

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