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蘇花安、蘇花改二期... 居民挺安全回家的路

2019-11-02 00:15聯合報 記者羅建旺王燕華／連線報導

蘇花改分3個路段動工，蔡總統昨宣布全線將於明年元月5日完工。圖為蘇花改的東澳隧道...
蘇花改分3個路段動工，蔡總統昨宣布全線將於明年元月5日完工。圖為蘇花改的東澳隧道。 圖／聯合報系資料照片
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對於交通部拋出「蘇花安」計畫，宜蘭藍綠立委參選人、當地居民都表支持；花蓮立委蕭美琴也說，蘇花改不連貫的分段式設計，讓中間路段仍潛在安全隱憂，為保障花東民眾對外交通安全，爭取未改善路段納入評估是當務之急。

東澳居民、東岳社區發展協會總幹事漢聲也表示支持，他說，東澳到南澳段落石頻率高，雨後放晴更常有落石，這條路段沒納入蘇花改，族人一直很盼望有條安全的路，開路對環境衝擊一定會有，但生命財產安全更重要。

家住花蓮的台灣好漾社會發展協會常務理事賴威任說，不管是交通部現在提出的「蘇花安」，或者花蓮前縣長傅崐萁、現任縣長徐榛蔚爭取的蘇花改二期，基本上都是在既有蘇花公路作改善，和以前所提的蘇花高幾乎是開闢一條全新道路，是完全不同的兩條路，以現在的蘇花改來看，要變成蘇花高，基本上是不太可能的事，若是在既有道路改善，基本上可以接受。

國民黨提名的宜蘭立委參選人呂國華說，可縮短距離當然支持，但他希望不會是選舉支票，至於環保問題，他認為現代工程都很先進，可以克服；競選連任的宜蘭民進黨立委陳歐珀更說，這段確有需要，他極力爭取，環保問題要重視，但應依事實判定。

蘇花改南澳

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