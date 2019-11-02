交部360億加碼「蘇花安」 環團批：蘇花高復辟

蔡：1月5日蘇花改全線通車

蔡英文總統昨天宣布蘇花公路改善工程（蘇花改）可如期在明年一月五日全線通車。但針對瓶頸路段，交通部另提「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，已於上月報行政院，擬再耗資三六○億元接起東澳—南澳、和平—和中、和仁—崇德（大清水以南），預計二○三○年全線完工。環團痛批這是「蘇花高復辟」，但交通部強調兩案天壤之別。

蔡總統昨天視察蘇花改仁水隧道工程，隨後在臉書宣布，蘇花改將如期全線通車，未納入工程的路段已開始評估改善計畫，「給花蓮人安全回家的路，就是總統的責任」。

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蔡總統昨視察蘇花改仁水隧道工程後宣布，蘇花改明年1月5日全線通車。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

選前利多？蘇花安要串三瓶頸

交通部次長黃玉霖補充，後續未納入蘇花改的蘇花公路瓶頸路段，將有延續性的「蘇花安」，已提送行政院；國道五號銜接蘇花改的路段，也交付高速公路局啟動可行性研究。

蘇花改二○一一年動工，全長卅八點八公里，分三段施工，包括蘇澳—東澳、南澳—和平、和中—大清水，耗資五二八億元。歷八年多施工，去年二月五日蘇澳—東澳完工後，另兩段原訂春節前通車，後來改明年一月十日，八月又提早到一月五日，外傳提早通車是為一月十一日大選釋利多，沒想到交部又加碼「蘇花安」新工程。

蔡英文總統昨視察蘇花改仁水隧道工程，慰勉工程團隊。記者王燕華／攝影 分享 facebook

三段打包…新案可行性提早通過

交通部說，蘇花安是指蘇花改未接起的三瓶頸路段，其實蘇花改最早的原型是行政院二○○二年核定的「蘇花高速公路計畫」（國道蘇花高），直接從蘇澳交流道延伸至花蓮縣吉安鄉，經費上看九六二億元，但因當時環保聲浪反對大而緩建，最後變成省道蘇花改。

花蓮縣前縣長傅崐萁前年任內爭取蘇花改「二期工程」接起瓶頸路段，時任交通部長賀陳旦還強調「二期工程」是個不存在的工程；但去年九月九合一大選前夕，交通部前部長吳宏謀宣布「東澳—南澳」納入可行性研究計畫。

蘇花改工程處今年四月中核定期初報告，原訂明年六月底完成可行性評估，但如今時程還未到，交通部直接將三個路段直接打包，等於提前八個月通過可行性研究。

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「工程難度高」事前調查不能趕

地球公民基金會花蓮辦公室主任黃斐悅說，當初蘇花改案例就是環評飆車，才會不斷做環境差異分析，這段路位於地質破碎的海邊、斷崖，工程難度是數一數二高的，事前調查不能趕工。交通部前部長賀陳旦也說，蘇花安是一種「追求速度的迷思」，好似覺得速度慢會對不起社會，但「速度才是真正安全的殺手」。

黃玉霖說，新路線環境衝擊小、工程造價低、可行性高，與蘇花高完全天壤之別。他解釋，東澳—南澳段，原本蘇花高採靠山側方案，會經環境敏感地帶、地質衝擊高，這次完全屏除蘇花高的路廊，改採靠海段經原有鐵道隧道；和平段較單純，僅再做一座橋銜接；最南段過去要挖全新隧道，蘇花安則利用兩隧道挖短隧道銜接。