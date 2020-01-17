魯哈尼：伊朗希望對話 盡力避免戰爭

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伊朗將於下月21日舉行議會大選。法新社報道分析認為，即將舉行的議會選舉可能會對總統魯哈尼陣營構成挑戰。

從去年年底以來，伊朗同美國之間的緊張關系一再升級。今年1月初，伊朗方面宣布，伊朗將不會遵守伊核協議中對其核工作所設下的任何限制，不管是對鈾濃縮離心機數量與濃縮能力、鈾濃縮程度、以及濃縮鈾儲備量的限制，還是對伊朗核研发活動的限制。這一表示令西方國家十分擔憂。

不過，本周四（1月16日），伊朗總統魯哈尼表示，伊朗同國際社會之間依舊存在對話的"可能"。

法新社報道稱，魯哈尼在发表的一段電視講話中表示："政府方面每天都在努力防止軍事沖突或者戰爭的发生。"

今年1月初，美軍利用無人機擊斃伊朗高級將領蘇萊曼尼。此後伊朗軍隊對美軍在伊拉克的軍事基地實施了軍事報復打擊。1月8日，伊朗軍方擊落了一架從德黑蘭起飛的烏克蘭客機，導致機上176人喪生。死者中有63名加拿大人、82名伊朗人、11名烏克蘭人和4名英國人。伊朗方面聲稱烏克蘭客機被擊落事件屬於"意外"，還將"意外"歸咎於"人為因素"。

加拿大外長尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）要求伊朗說明這一災難的真相。他表示："（遇難者的）家人需要一個答案，國際社會需要一個答案，整個世界都在等待一個回答。在得到答案前我們不會罷休的。"

幾天前，英國、法國和德國政府指認伊方違反協議，14日宣布啟動伊核協議框架下的爭端解決機制。英國首相約翰遜同一天提議以"特朗普協議"作為伊核協議替代方案。但是伊朗方面已經公開表示拒絕。

《華盛頓郵報》報道，德國方面證實，美國威脅如果歐盟繼續支持伊核協議，美國就對歐盟出口美國的汽車加征25%的關稅。

伊朗外長扎裡夫稱英法德三國將"殘破的伊核協議"出賣給了美國以避免遭受制裁，他還將特朗普的做法比作"高中校園裡的霸凌"。

洪沙/羅法 （法新社）

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