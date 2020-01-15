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歐洲三國聯合聲明 批伊朗破壞核協議

2020-01-15 21:18台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

「我們想要維護核協議，並取得外交上的解決方案！」因應近來美伊緊張情勢升溫，伊朗月初表示將不遵守核協議中對鈾濃縮作業的限制，英國、德國、法國14日發佈聯合聲明表示，將啟動核協議中的「爭議機制」，呼籲伊朗遵守核協議，希望用外交手段解決這次的紛爭。

歐洲三國籲伊回頭

根據《德國之聲》的報導，由於黑德蘭當局沒能遵守2015年伊朗核協議的限制，英國、德國、法國14日宣布啟動核協議的「爭議機制」。歐洲三國在聯合生聲明中提到，這是個「別無選擇」的決定，但也表明這個決定不代表他們會加入美國總統川普以「最大施壓」的方式制裁伊朗，而是希望藉由外交手段解決問題。

聲明中也透露，「有鑒於近期的事件，隨著當前區域的威脅升溫，不要再出現核武擴散的危機可說是事關重要。」月初伊朗高階將領蘇雷曼尼遇刺案爆發後，伊朗當局6日表示將不遵守核協議的限制，繼續進行鈾濃縮的作業。

德國外交部長馬斯表示，「我們呼籲伊朗加入現在正要啟動的建設型的協商程序，」歐洲外交政策代表波瑞爾也呼籲，希望黑德爾當局能「真誠的」參與接下來的協商程序，也強調維護核協議是「前所未有的」重要。

協議國家意見分歧

《英國廣播公司》的報導指出，目前簽署國對於伊朗核協議的看法有很大分歧，美國的川普總統堅持要達成一個新的協定，以無期限限制伊朗的核武計畫，並停止彈道飛彈的開發，但被伊朗拒絕。至於歐洲三國、中國、及俄羅斯等國則傾向於維護原先的協議。

目前美國施加的制裁已造成伊朗石油出口崩盤、匯率暴跌、與通貨膨脹的結果。國防評論家馬科斯認為，核協議目前恐怕已處在被放棄的邊緣，因為伊朗很難接受一個對飛彈計畫有更多限制的新協議，川普也不太可能解除對伊朗「最大施壓」的制裁。

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