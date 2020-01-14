內憂外患？美伊兩國瀕臨戰爭邊緣 伊朗再爆國內危機

美伊兩國瀕臨戰爭邊緣，然而，此時卻情況逆轉：伊朗內政衝突激化，局勢危急。圖／德國之聲中文網 分享 facebook

自華盛頓當局指令殺死伊朗悍將蘇萊曼尼以來，10天過去了。美伊兩國瀕臨戰爭邊緣。孰料，此間情形逆轉：伊朗內政衝突激化，局勢危急。

是什麼導致了新近的抗議浪潮？

烏克蘭客機在德黑蘭機場附近墜毀悲劇的始作俑者原來是伊朗。多天否認後，上周六（1月11日），該國軍方承認誤擊了該機，原因是，一名導彈系統操控員將該客機誤認為是敵方來襲巡航導彈而發射了一枚地對空導彈。伊朗政府對發生這一導致176人喪生的不幸事件致歉。

擊落客機事件使伊朗民意驟變。死者中亦有眾多在境外生活、回家探親的伊朗人。上周六晚間，數百人聚集在德黑蘭阿米爾卡比爾理工大學（Amir-Kabir-University）前，追思罹難者。悼念活動迅速演變為憤怒抗議：示威者要求責任人辭職。

與去年11月抗議浪潮的兩大不同

儘管警方和軍方上周日在德黑蘭的三所大學和重要地點派出重兵，又有數千人走上街頭。各社交媒體上流傳的視頻顯示，示威者們呼喊「獨裁者去死」等口號，或者要求「最高指揮官」下台，其矛頭所指是伊朗最有權勢者、該國最高精神領袖阿里·哈米尼。

去年11月，該國即已發生過民眾大規模抗議浪潮，據稱，多達1500人被當局打死。上周末爆發的抗議則有著兩個關鍵的不同：一是，此次抗議由中產階層發動，尤其是基本未參與去年11月抗議浪潮的大學生；二是，去年11月，伊朗當局曾封閉互聯網數天。這一次，互聯網基本運作正常，發自德黑蘭的視頻傳播到了全世界，並迅速引發強烈反響。

「世界在看著」

美國總統川普周末分別用英語和波斯語發表推文，向伊朗示威者們表達團結之意。他寫道，「世界在看著」。他並警告伊朗當局者，不得殺害示威者。

加拿大也嚴正表態。被擊落烏克蘭客機上的176人中有57名加拿大公民。該國總理杜魯道向死者家屬許諾還他們以「公正」。在該國西部埃德蒙頓大學（Edmonton University）舉行的哀悼儀式上，杜魯道表示，「直至有了回答，我們不會平靜」。

加拿大派員參與調查擊落事件的專家組。其中3名成員已飛抵德黑蘭。加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）通報說，另有6名專家已獲伊朗簽證。

還有哪些問題未澄清？

加拿大雖致力於澄清真相，但迄今尚未查明，到底是誰要對擊落客機行為負責、此人何時將被繩之以法。伊朗當局起初將追究歸咎於技術故障，後來承認是誤擊。該國政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）在國家電視台上指出，數名責任人已被指控撒謊、掩蓋，「但說實話，不是這種情況」。他辯稱，起初，伊朗國內的信息狀況也不清楚。

抗議運動會被暴力鎮壓下去嗎？

最大的疑問之一是，伊朗國內的抗議浪潮是否會轉為暴力。從上周日晚以及本周一在推特上流傳的影片中，人們可以看到德黑蘭大街上鮮血流淌、聽見槍聲、看到顯然是屬於安全力量的全副武裝的男子。另一些視頻顯示軍警用棍子擊打示威者，有人喊，「不要打他們」；還有人喊：「不要分開，否則，他們會逮捕我們。」

警方領導人拉希米（Hossein Rahimi）駁回指控。在伊朗國家電視台網站周一公布的一份聲明中，他稱，「警方絕對未向示威者開槍，因為，首都警方接到指示，採取克制」。

力量對比如何？

不清楚的是，伊朗國內對已故蘇萊曼尼將軍的支持到底有多大。德黑蘭稱川普對示威者們的團結表態是「鱷魚眼淚」，強調指出，是他指使殺害了伊朗的一位「民族英雄」。數十萬人參加了蘇萊曼尼葬禮。

不過，難以確定，這一活動在多大程度上是出於自願參加。在推特影片上也可以看到，有伊朗人撕下並焚燒有蘇萊曼尼畫像的標語。蘇萊曼尼之死是使伊朗人團結了抑或相反，凸顯了該國國內的深刻裂痕，人們不妨拭目以待。

【 本文章由德國之聲授權提供】