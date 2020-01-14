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美伊情勢緊張 中國憂、北韓喜？

2020-01-14 18:18台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

對中國來說，身為伊朗原油的最大買家，最擔心的是中東區域動盪影響到國內的經濟。(P...
對中國來說，身為伊朗原油的最大買家，最擔心的是中東區域動盪影響到國內的經濟。(Photo by VAntage Point)
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近來美國和伊朗情勢緊張，令中國相當頭疼、北韓卻見獵心喜！對中國來說，身為伊朗原油的最大買家，最擔心的是中東區域動盪影響到國內的經濟，但也有學者指出，美國注意力又再度回到中東，中國可趁機坐大。對北韓而言，與美國的無核化談判正在卡關，北韓或許會以伊朗核協議破局而合理化擁核的行徑。

中國經濟受衝擊

根據《半島電視台》報導，中國是伊朗原油的最大買家，不過在美國取消對伊朗的制裁豁免後，進口量呈現下滑的趨勢，去年4月為304萬噸，到了11月已驟降至53.9萬噸。

對此，中國官媒《環球時報》在8日的英文版社論中，指責川普利用伊朗的緊張情勢傷害中國的經濟，由於中國極為仰賴中東地區的能源，使得中國容易受到區域動盪的衝擊。顧問公司Verisk Maplecroft的資深分析師余嘉穗指出，中國將終結貿易戰視為外交上的第一要務，因此會盡力確保區域的穩定。

「川普有可能繼續利用中國企業與伊朗生意往來的事實，作為貿易談判的籌碼。」余嘉穗說。美國去年9月以蓄意運輸伊朗原油為由，制裁中國遠洋海運集團有限公司的兩家子公司；以及去年初華為的前財務長孟晚舟被捕，因華為涉嫌違反美國的制裁，向伊朗出售敏感科技，並以假資料掩護。

然而，克萊蒙特․麥肯納學院的政府學教授裴敏欣在《日本時報》指出，過去911事件將美國的注意力轉向中東，中國則趁機大力發展經濟，而美伊近期的危機，可能再度讓美國忽視中國的威脅。

北韓更大膽？

對北韓來說，美伊交惡卻可能是戰略上的機會。當前朝鮮半島無核化談判正在卡關，北韓與美國對於解除經濟制裁和廢核的先後次序沒有共識。首爾梨花女子大學的國際關係研究教授埃斯利指出，北韓或許會拿伊朗的例子合理化擁核的行為，宣稱核武是為了政權生存而採取的戰略嚇阻。

不過漢陽大學的訪問學者柯區在《南華早報》指出，川普宣稱，之所以暗殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼，是因為伊朗對美國的攻擊「迫在眉睫」，同理，川普也可以對北韓採取類似的「預防性自衛」，因此金正恩最好什麼都不做，以免讓兩國之間的衝突升級。

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美軍伊拉克伊朗

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