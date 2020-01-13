民調：逾半民眾 認襲殺蘇雷曼尼讓美國更不安全

多數美國人不贊成川普總統下令擊殺伊朗軍事領袖蘇雷曼尼，認為他的處理方式使美國人更不安全，ABC新聞和艾普索斯民調公司12日公布調查顯示，56%的人不贊成美國與伊朗的緊張關係升級，贊成者是占43%。

調查是在美軍用無人機擊殺蘇雷曼尼，和伊朗對美軍在伊拉克的軍事基地進行報復攻擊後，於1月10日至11日進行的。

52%的受訪者表示，擊殺行動使美國人更不安全，只有25%的人認為更安全，22%的人表示沒有影響。32%的受訪者非常擔憂美國可能捲入與伊朗的全面戰爭，41%的人是有些擔憂，20%的人不擔憂，7%的人毫不擔憂。

對美國在中東地區面臨又一場衝突，表示非常擔憂或某種擔憂的民主黨人與共和黨人分別是94%和52%，表示不擔憂或毫不擔憂的民主黨人與共和黨人，分別是占6%和48%。

另外，今日美國報和艾普索斯民調公司日前在全國的調查顯示，多數美國人認為，擊殺蘇雷曼尼使美國更不安全，52%的人認為川普的行動魯莽，但34%的人持相反看法。

美國人對擊殺蘇雷曼尼的意見分歧，42%的人支持，33%的人反對，25%的人沒有看法。共和黨人的支持多於民主黨人，在獨立派中是旗鼓相當。

但大多數人認為伊朗會對美國進行報復，69%的人認為，伊朗會報復美國在中東的利益，63%的人認為美國國內會出現恐怖攻擊，62%的人認為，美國與伊朗可能爆發戰爭。

52%的人表示，美國對伊朗的攻擊，將促使伊朗將發展核武，8%的人認為不會。