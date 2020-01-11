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飛彈擊落烏克蘭客機說 使調查更複雜

2020-01-11 15:11世界日報 編譯李京倫胡夢瑋／綜合10日電

華爾街日報報導，烏克蘭國際航空波音737客機可能遭伊朗飛彈擊落的說法，使國際調查...
華爾街日報報導，烏克蘭國際航空波音737客機可能遭伊朗飛彈擊落的說法，使國際調查工作更複雜。 路透社
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華爾街日報報導，烏克蘭國際航空波音737客機可能遭伊朗飛彈擊落的說法，使國際調查工作更複雜，因為一旦空難調查涉及國家安全和軍事層面，文職調查人員往往會被排擠到邊緣，關於事故資料分享和調查工作廣泛參與的國際條約不再適用，軍方調查人員傾向注重保護情報來源和國家機密。

國際班機空難的調查工作，通常受到空難發生地所屬國家政府的支持。這次烏克蘭客機在伊朗首都德黑蘭失事，所以伊朗政府有權決定誰能正式參與調查。

美加入調查仍有阻礙

路透報導，伊朗官員9日指出，伊朗正式邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與這起空難調查。這意味著，美國聯邦航空管理局、波音和與法國合資夥伴共同製造這架飛機引擎的奇異，也會參與調查。

通常美製客機失事後，美國飛安專家會在一兩天內趕抵現場，不過知情人士透露，由於這次空難涉及外交和軍事議題，不清楚在美國的制裁伊朗措施下，美國究竟能參與調查到什麼程度。

美國必須確保，運安會和參與調查的公司不會違反規定，把敏感技術轉移給伊朗。要加入美國調查團隊，必須獲得美國政府批准。消息人士說，波音已開始準備相關文件，並跟國務院和商務部聯繫。

美國政府還須確保，美國公民在伊朗參與調查期間能平安，尤其是一旦美國總統川普對伊朗祭出新制裁，引發伊朗政府嚴厲報復或伊朗更多街頭示威時。

各國專家能在調查工作中發揮多大力量，要看伊朗配合到什麼程度。去年衣索比亞航空波音737MAX客機失事後，衣索比亞飛安單位不願跟美國運安會分享資訊，最後決定不把「黑盒子」飛航資料記錄器和駕駛艙語音記錄器送到美國，而是送到法國解讀。

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