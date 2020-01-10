美伊緊張／伊朗駐華大使館：春節到伊朗玩 中國網友：心酸

美伊局勢近來迅速升溫，而「春節出國遊去哪裡？中國朋友們，伊朗是一個好選擇哦~~」伊朗駐華大使館上月6日發布的微博依然置頂，讓不少中國網友大呼「心酸」，也有原本計畫出遊的朋友忐忑發問：「已出票，有點擔心，會打仗嗎？」

觀察者網報導，自伊朗將軍蘇雷曼尼在伊拉克遭美軍空襲暗殺以來，美伊局勢迅速升級，伊朗誓言報復。而美國總統川普也「放狠話」，甚至一度聲稱若遭報復，美軍將對伊朗文化遺產進行打擊。

報導指出，而伊朗駐華大使館8日發布「美國在西亞邪惡勢力的終結，已經開始」等四條微博，但伊朗大使館的置頂微博還在號召中國網友：「到伊朗來一場『說走就走的旅行』。」

據報導，伊朗大使館強調了三遍「免簽」，幫中國遊客們規畫了到雅茲德尋找「小昭故里」、到設拉子打卡「粉紅清真寺」、到波斯波利斯見證波斯帝國的輝煌等行程，還不忘附上全中文旅遊攻略。

這條洋溢著春節的歡喜、旅行的悠閒和伊朗人熱情的「旅遊廣告」，一個月後再看，讓人備感心酸。有網友說，「我們希望早日結束衝突對立，保護文化遺產不受影響」、「希望全世界和平相處，我們不需要戰爭！也歡迎伊朗人民到訪美麗的中國」。

報導指出，而中東的當前局勢，也著實影響了一些旅遊愛好者的出行，畢竟早就買好票的不在少數。對此，更多網友還是建議他們退票保平安。

據報導，值得注意的是，中國駐伊朗大使館8日發布公告，提醒在伊朗中國公民和機構密切關注地區安全形勢，提高警惕，注意安全防範。如遇危險或突發情況，請及時報警並與中國駐伊朗大使館聯繫。這一提醒有效期至4月8日。