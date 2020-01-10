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美伊緊張／「空防原因」 南航取消直飛伊朗德黑蘭航班

2020-01-10 14:34世界日報 中國新聞組／北京10日電

南航取消原定8日晚從烏魯木齊飛往伊朗德黑蘭的CZ6025航班。取材自環球網
南航取消原定8日晚從烏魯木齊飛往伊朗德黑蘭的CZ6025航班。取材自環球網
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烏克蘭一架客機8日從伊朗首都德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場起飛後墜毀，機上176人全部遇難。中國南方航空集團有限公司（簡稱南航）表示，基於「空防安全」原因，南航取消8日烏魯木齊飛往德黑蘭的航班及9日返程的航班。9日早，「多國航班宣布避開兩伊領空」登上微博熱搜。

新京報報導，公開航班信息顯示，南航CZ6025航班本應於8日晚8時35分從新疆烏魯木齊地窩堡機場起飛，預計於當天9時15分（當地時間）抵達伊朗德黑蘭伊瑪目何梅尼機場。返程航班CZ6026，計畫於當地時間8日晚10時35分從德黑蘭伊瑪目何梅尼機場起飛，北京時間9日7時35分抵達烏魯木齊地窩堡機場。

多個購票平台顯示，中國的航空公司中，只有南航運營直飛伊朗德黑蘭的航班。目前，上述兩個航班均已被取消。

據報導，南航國際航班客服證實，上述兩班次從德黑蘭往返烏魯木齊的航班已被取消，是基於「空防安全」的原因。目前尚未收到任何後續航班信息。這名客服表示，從烏魯木齊前往德黑蘭的南航航班一周有四班，分別在周二、周三、周五和周日。「10日晚8時35分起飛的烏魯木齊—德黑蘭航班目前尚未有航班變動通知，航班狀態顯示正常。」

據了解，伊朗馬漢航空公司目前運營德黑蘭往返北京、上海、廣州、深圳的航班。伊朗馬漢航空於8日晚在官方微博發表聲明稱，伊瑪目何梅尼國際機場運營一切正常，馬漢航空執飛的上述往返航班皆處於正常運營狀態，無變化。其執飛機型均為空客系列。

另據中國青年報報導，民航局總飛行師方向東表示，民航局正在密切關注伊朗局勢，目前沒有要求中國的航空公司取消航班或更改航線。

此外，在伊朗對美軍伊拉克基地發動襲擊之後，法國航空公司、德國漢莎航空公司、英國航空公司等多家國際航空公司都表示，停飛或更改經過伊朗及伊拉克領空的航線。

美軍伊拉克伊朗

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