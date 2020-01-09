嘴搧風手熄火？「賞美國耳光」後 哈米尼未提再攻擊

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)8日指出，伊朗對美軍基地發動飛彈攻勢，並不足以抵銷美國獵殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)的血海深仇；哈米尼說：「除了復仇之外，重要的是，必須終止美國在中東地區的腐敗存在。」

哈米尼說，前晚伊朗對美軍位於伊拉克的軍事基地發動飛彈攻擊，正是「賞了美國一記耳光」，但相較於蘇雷曼尼上周遭到美國突襲而喪生，輕重程度卻是比不上的。

他在伊朗中北部的聖城科姆(Qom)對大批群眾發表談話時，花了頗長時間追悼蘇雷曼尼；台下群眾不時喊出「美國去死」、「以色列去死」等口號，打斷哈米尼的演說。

哈米尼說，長久以來，伊朗政府都要求美國必須從中東地區撤軍，終止美國勢力影響與干預，一直都是伊朗的最高目標。

不過，他在演說中並未提到，要對美國展開更多攻擊行動。

在這場透過電視轉播的演講中，哈米尼說，光有軍事行動是不夠的，重要的是，除了報復美國之外，還要終止美國在中東地區的腐敗存在。

「美國在中東地區造成戰爭、分裂、暴亂、毀滅以及基礎建設瓦解。當然，他們在世界各地也都這麼做著。」哈米尼說，「這個區域不接受美國在這裡指指點點。各個國家經過選舉產生的政府，都不接受美國存在於個區域。」

伊朗外交部長查瑞夫(Javad Zarif)7日晚間在推特發文寫道，對於蘇雷曼尼遭到傷害，伊朗基於自衛採取了適當措施，並已完成任務。

雖然哈米尼的談話充滿火藥味，但查瑞夫則指出，伊朗無意讓緊張情勢升溫，也無意開戰，「但在面對任何侵略時，我們都將捍衛自我。」