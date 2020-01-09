CBS：伊朗飛彈攻擊戲碼 演給4類觀眾看

前任美國參謀首長聯席會副主席、目前擔任哥倫比亞廣播公司(CBS)軍事暨國家安全時事評論員的溫菲爾德(Sandy Winnefeld)指出，伊朗攻勢美國軍事基地的戲碼，其實是演給包括美國在內的四類觀眾收看。

溫菲爾德分析，伊朗希望對美國傳達的訊息是「我們有辦法攻擊你們，可是我們並沒有傷害任何人，所以請不要輕舉妄動，不要對我們開戰。」

伊朗鎖定的第二類觀眾，則是伊朗人民；溫菲爾德指出，對於這個族群的觀眾，伊朗政府則可暢所欲言，因為媒體及全國訊息傳播，都被官方緊緊掌握。

根據伊朗國營電視台報導，伊朗這波飛彈攻勢造成數十名美國籍公民死亡，但到目前為止，有關美方傷亡人數的消息，都未能得到證實。

溫菲爾德說，伊朗聲稱造成美國人員死亡的消息是故作姿態，要對伊朗人民展現已對美國完成「血債血還」的報復。

他表示，國際社會是伊朗的第三類觀眾，希望證明啟動飛彈攻勢具有合法性，是基於自我防衛而出手，不希望引來其他國家仇恨。

至於第四類觀眾，溫菲爾德指出，則是區域裡的其他國家民眾；他分析，伊朗希望鄰近國家民眾不要支持美國反擊，更希望鄰近國家民眾進一步團結起來，把美國從這個區域逼走。

溫菲爾德表示，伊朗這波飛彈攻擊事前經過仔細計算，使用了越來越精準的彈道飛彈，能夠命中鎖定目標。

他指出，這次遭到攻擊的是占地遼闊的空軍基地，絕大部分都是荒野，伊朗可以把飛彈攻擊目標定位在較為偏遠的地點，避免對任何美國人員造成傷亡，他們也可以選擇我們會採取的策略，那就是鎖定跑道上的飛機展開攻擊，但避開營房與其他會有較多人員聚集的地點。