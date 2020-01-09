攻擊前美已知伊朗將射飛彈 攻擊後伊朗暗示美報復結束

美國資深官員說，伊朗7日向伊拉克的美軍基地發射飛彈，事前與事後皆透過不同管道，讓美國獲知；這是經過深思熟慮的做法，一方面盡量減少美國傷亡，同時保全本身顏面，讓雙方得以從戰爭邊緣後退。

美國上周擊殺伊朗最高軍事領袖蘇雷曼尼後，白宮官員就在等待伊朗發動報復；7日下午美國就知道伊朗打算攻擊美國在伊拉克的設施，只是還不清楚攻擊目標。

美國高級官員說，他們在攻擊行動展開前數小時就接到情報，伊拉克也知會美國，使美軍指揮官有時間下令部屬進入基地的安全碉堡躲避。

一些政府官員相信伊朗向伊拉克的兩座基地發射的飛彈，也刻意避開美國人所在的地區。

另方面，美國官員還在忙著評估這波飛彈攻擊造成的損害，伊朗就透過瑞士等至少三個管道，向美國表明他們的報復行動已經結束，等著看美國怎麼回應；美國則向德黑蘭傳達，除了伊朗之外，美國也在密切注意伊朗在中東地區的代理勢力的行動。

至少兩種情報來源讓美國有時間做準備：明確跡象顯示伊朗準備攻擊伊拉克境內的目標；伊朗一發射飛彈，軍方衛星即發覺，美國也立刻通知盟國。美國官員在7日下午4時，也就是攻擊展開前一小時，開始警告記者注意。

根據衛星照片顯示，伊朗飛彈似損壞或摧毀伊拉克有美軍駐紮的阿薩德空軍基地(Ain al-Asad airbase)部分地區七棟建物。

路透報導，美國商業衛星公司星球實驗室(Planet Labs Inc)提供的兩張照片顯示，這個軍事基地有五處遭到飛彈攻擊。

報導說，與去年12月25日拍攝的照片比較，判斷出伊朗飛彈攻擊造成毀損程度，至少三棟建築結構似乎是飛機維修機棚，部分建物或結構已完全消失，其他僅部分存留。

飛彈擊中目標後，美國開始評估損害和伊朗的意圖；華府官員在晚上7時30分向川普總統簡報，表示沒有美國人傷亡，這種情況讓華府官員更加相信伊朗公開展示武力，主要是為了對國人有交待，以在國內保住顏面。

川普隨後打電話給國會議員，並宣稱與伊朗談判的管道已開啟；共和黨參議員葛理漢說：「總統不想開戰，可是他也不能容忍對美國利益的挑釁。」他希望伊朗發射飛彈只是做給自己人看，其實不想生事，因為他們很怕川普。

華府官員表示，蘇雷曼尼被幹掉，使伊朗終於明白川普是玩真的，不敢再輕舉妄動；不過，副國家安全顧問博明說，至少要過兩個月，才能知道美國的策略是否奏效。