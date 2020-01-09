都不想真打！伊朗精心策畫最弱復仇 美國順勢下坡

伊朗7日選擇「最弱復仇劇本」，夜間發射飛彈攻擊伊拉克的兩座美軍基地後，結果顯示美伊都在找下台階；英國「衛報」(Guardian)分析，伊朗此舉顧全美國面子，避免全面開戰；彭博(Bloomberg News)則報導，伊朗精心策畫有節制的報復。

伊朗7日發射短程飛彈攻擊伊拉克的兩座美軍基地，直言是報復革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼遭美軍無人機狙殺，整起行動經過縝密計畫，也透露兩大訊息：一是伊朗有能力攻擊美國在伊拉克甚至中東的任何目標，二是伊朗準備讓情勢降溫，若美國願意，這次飛彈攻擊將成為美伊各退一步的下台階。

兩波飛彈攻擊時間點，其中凌晨1時30分與蘇雷曼尼遇害的時間雷同，被打的伊拉克西部阿塞德基地是川普總統2018年12月造訪過之處。

儘管外界普遍認為，伊朗不願升高衝突，刻意不造成美軍人員傷亡，但參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)卻持不同看法，他8日表示，他相信伊朗7日對美軍在伊拉克兩處基地的攻擊行動是想要擊殺美國人，而先期情報才使得美軍部隊尋求掩護。

密利指出，伊朗由三處陣地發射的短程彈道飛彈中，一枚攻擊艾比爾(Irbil)基地，但多達11枚攻擊阿薩德(Al Asad)基地，該基地駐守數百名美軍和聯軍部隊。

密利表示，飛彈都在基地周邊爆炸，而且爆炸點非常接近人員和裝備，顯示伊朗打算擊殺美國人。

密利說，就他所見和掌握的訊息，他相信伊朗有意引發結構損壞、摧毀車輛、裝備和飛機，以及擊殺人員。

伊朗並非首次攻擊美國及其盟邦，但過去都透過代理人，常是伊朗扶植的民兵組織發射火箭彈或以土製炸彈在中東各地打游擊，伊朗得以撇清責任。

伊朗此次決定站上第一線，並從境內發射飛彈打美國駐伊拉克基地，表明伊朗願意且有能力攻擊美軍在伊拉克的據點。

曾任美軍中區司令部指揮官的退役四星上將沃特說：「伊朗直接回應我們空襲蘇雷曼尼，或許是傳達有意讓局勢降溫的訊息。美國若要中東區域和平，得直接跟伊朗打交道。」

伊朗也有所節制，國營電視台引述最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei))辦公室官員的說法報導，飛彈攻擊伊拉克基地是復仇劇本中「最弱」的一套，宣稱伊朗已列出百餘個潛在攻擊目標；美軍在伊拉克有5000名駐軍，在整個中東有八萬人。

伊朗發動空襲的時間點精心挑選且事先通知伊拉克；空襲期間，伊朗高層顧問與半官方媒體都推文貼出伊朗國旗照片，呼應川普在蘇雷曼尼死訊傳出後推出美國國旗。

美國官員指出，攻擊並未造成任何美國人傷亡；伊拉克也說，境內沒有任何聯軍部隊人員死亡。

衛報分析，德黑蘭此舉既可展現伊朗已為蘇雷曼尼之死復仇，也可讓美國稱這波攻擊的後果不值一哂；這波攻勢讓雙方不失面子，又可緩和情勢。

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)資深專家伊塔尼(Faysal Itani)說，伊朗這波空襲是「極其慎重的回應」，「這波回應必須夠戲劇化，才能挽回面子，又得避免引發情勢升溫的循環，讓美國可能發動壓倒性軍事行動。」

國際金融市場因美伊衝突風聲鶴唳，但已逐漸平復。

彭博指出，伊朗旨在安撫國內日益增長的憤怒，同時也給川普提供機會，避免引爆可能毀滅該地區的戰爭。