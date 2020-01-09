當年伊朗大使館出事，讓卡特只當一任總統！看懂川普為何發動武力刺殺

美國總統川普（中）8日在副總統潘斯（右二）和國務卿龐培歐（右一）陪同下，公開回應伊朗的報復攻擊行動，說美軍無傷亡，他沒有再動武的打算。 新華社 分享 facebook

摘要 1.美國總統川普近日對伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）發動刺殺，並引起伊朗回擊美軍在伊拉克基地，在中東掀起波瀾。 2.回溯歷史，前美國總統卡特當年，因美國在伊朗大使館爆發人質危機，成為他僅做「一任總統」導火線，這可能是目前正在尋求連任川普，本次選擇具爭議性的刺殺手段背後的關鍵原因。

2020，1月8號，烏雲密佈，美國白宮迎來了2020年的第一場雪，和伊朗對美國位於伊拉克的軍事基地發動的導彈攻擊。

其實，新年伊始，烏雲就層層籠罩著白宮，這烏雲，有彈劾案，還有更加嚴峻的美國和伊朗的衝突，相信讀者這陣子都接收了大量有關新聞，但，是不是感覺有點雲裡霧裡？

這期「白宮義見」就從白宮出發，釐清整起事件，告訴你川普究竟是怎麼想的，還要告訴你，美伊衝突對我們究竟有什麼影響。

話說，2019年的最後一天，記者在海湖莊園問川普夫婦的新年新希望，梅拉尼婭想都沒想回了句：「世界和平！」川普接話：「對，和平。」

而這希望，一開始就令人失望，而很大部分，還是川普自己造成的。

相比去年川普為了蓋牆，老先生被迫一個人在白宮過聖誕，今年他的聖誕假期絕對是大幅升級，他一放17天假，幾乎天天往高爾夫球場跑，不過，他對假期前被彈劾這事，一直怒火中燒。

沒想到，聖誕剛過的12月27號，發生了一名美國承包商在伊拉克軍事基地被襲擊死亡的事件，美國咬定這是受伊朗所支持的伊拉克什葉派民兵「真主黨旅」幹的。

於是隔兩天，在佛羅里達州休假中的川普拍板，發動空襲，對真主旅位於伊拉克和敘利亞境內的五處目標實施打擊，最終，拿了對方25條人命，換回美國的一條人命。

美國是爽快了，但伊拉克就不爽了。

因為美國是在空襲前半小時才通知伊拉克的，伊拉克當時強烈反對，認為美國侵犯其主權，警告後果會很嚴重，事實證明，確實嚴重。

新年夜，數百名伊拉克示威者攻擊美國駐伊拉克使館，要知道美國駐伊拉克使館可是美國在全球範圍內最大的使館之一，職員多達1萬2000人，佔地與梵蒂岡這個國家不相上下，因此蓋的是銅牆鐵壁。

《紐約時報》後來報導，當晚，川普看著美國使館遭攻擊的畫面，是怒火攻心。

因為這可不是小事，川普腦海估計浮現出美國史上兩大使館慘劇，一是2012年，美國駐利比亞班加西領事館遭衝擊事件，時任美國駐利比亞大使慘遭殺害，這被稱為「班加西事件」的悲劇一直是川普拿來攻擊他此前的大選對手、前美國國務卿希拉蕊的把柄，難道川普的「班加西時刻」也來了嗎？

另一個美國使館慘劇的是1979年爆發的伊朗人質危機，美國駐伊朗使館遭到攻擊，導致約60名美國外交官與平民淪為人質一年多，一般認為，這正是當時美國總統卡特成為「一任總統」，無法連任的主要原因，要知道，無法連任可是川普最大的噩夢，難道川普的「卡特命運」要來了嗎？

美方相信，衝擊使館是親伊朗人士幹的，於是美國軍方高層給了川普一份應對的選項清單。《紐約時報》報導，美軍官員常會在應對的清單中故意放一些極端選項，目的是為了讓總統接受更安全的中間選項，而這回，最極端的選項是擊殺伊朗最有權力的將領——蘇萊曼尼。

沒想到川普竟然選了最極端的選項，報導稱，當時美軍將領全都震驚不已。

伊朗軍事領袖蘇萊曼尼（中）。 美聯社 分享 facebook

川普這人是藏不住秘密的，美國媒體《The Daily Beast》報導，當時在海湖莊園度假的他，是到處對自己的助理和莊園的客人「暗示」說：他正在計劃對伊朗做一件「大事」。

結果大家都知道了，1月2號，川普下令用無人機擊殺了人在伊拉克訪問的蘇萊曼尼，這下，全球都震驚不已。

震驚了全球後，川普卻一直等到第二天才露面講話，他只說蘇萊曼尼密謀攻擊美國，造成立即威脅，但他卻沒給出足以殺害蘇萊曼尼的具體證據，一直到今天，美國政府一直都沒拿出具體證據。

總之，川普當時是這樣說的：「我們昨晚採取行動的目的是停止戰爭，我們並沒有發動戰爭。」

但很顯然這說法，伊朗並不埋單，事情到這，後續我們大概都知道了：美伊雙方槓上了，伊朗還說到做到，展開軍事報復，於是局勢開始動盪。

那為什麼誓言撤出中東的川普，會讓美軍再次捲入中東戰局呢？

如我在之前不少期「白宮義見」所說的，白宮記者們早已摸清川普的一大套路，就是在遇到爭議時，他會拋出更大的爭議來轉移視線。那，有什麼爭議能比彈劾大呢？只有戰爭了。

其實，早在2011年的11月，還是平民的川普，就曾在鏡頭前說過這樣的話，現在看來，是預言精準還相當諷刺。

八年前的川普是這麼說的：「我們的（歐巴馬）總統會攻打伊朗哦，因為與伊朗談判他根本無能，他超軟弱的，還超沒用，我跟螢幕前的看官們保證，他唯一能想到能助他連任的，就是與伊朗開戰。」

川普當時滔滔不絕地說：「我相信，在選前的某個時候，（歐巴馬）他會攻打伊朗，因為他認為，這是他唯一能連任的方法，這超可悲的啦！」

美國前總統歐巴馬。 歐新社 分享 facebook

美國總統們透過戰爭來拉抬聲勢，歷史證明，屢試不爽。

像《赫芬頓郵報》（HuffPost）的最新聯合民調就顯示，支持川普擊殺蘇萊曼尼的美國受訪者，比反對的還要來的多；而川普在共和黨人當中的民調支持率更是來到超高的95%。

這，似乎是驗證了八年多前，美國「平民」川普的話：打伊朗，贏連任。

而連任這好處，是遠超過國會民主黨人反彈與對伊朗進行報復的壞處。當然，美軍有絕對的軍事優勢，伊朗舉全國之力的軍事預算才400多億美元，而美國光是目前正在建造或已經下單的三艘第三代核動力航空母艦就要價400多億美元了，而光美國現役的航空母艦還有12艘，美國軍事優勢根本是壓倒性的。

但是，玩火一旦失手，恐怕是會引火燒身的，而且有些星星之火已經開始燒了。

先說美國百姓，不要說海外，像是在伊拉克的美國公民已經全面撤僑，在美國國內，包括我所在的首都華盛頓是明顯警戒升級、草木皆兵，連去美國阿靈頓國家公墓都罕見地被要求檢查證件。

再說美國軍人，美軍在中東早已駐軍近5萬人，在美伊關係緊張升級的短短十天內還又增兵近一成，多增加了近4500人，而這些美軍全都做了最壞的打算。

最後說說美國總統，《紐約時報》前華盛頓站長有些極端卻一針見血地說：沒人會再相信川普了，因為他已信譽掃地。

那美伊衝突對你我的影響會是什麼呢？

眼前可以看到的，是金融市場的動盪，今年一開局不到一周，全球股市紛紛下滑，金價來到七年最高，油價飆升到每桶70美元，短期來說，油價持續上升不止會拖累全球經濟，對我們每個人來說也都是「變相加稅」，另外，伊朗因此宣布中止核協議，有可能讓世界上再多一個擁核國家，增添世界局勢變數。

長期來說，雖然有觀點認為，中東一亂美國難以脫身，對中國大陸來說是歷史機遇，但是，如同《環球時報》說的，這恐怕對中國大陸是「弊大於利」。

其論點是，一來，中國大陸對中東石油的採購量是全球第一，中東與中國經濟是綁在一起的；二來，中東再亂也不會影響美國對中國的戰略警惕，因為美國視大陸為戰略競爭對手，這格局是不會改變的。說到這，目前台灣對中國出口貿易依存度超過四成，兩岸經貿緊密連結，美伊衝突對台灣恐也是弊大於利。

說回頭，2020世界要和平，很可惜，開局就已經破局了。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。