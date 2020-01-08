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伊朗將領遭獵殺 環時狠批中國內部親美言論：發聲者是群「恨國者」

2020-01-08 20:57香港01 記者褚文／報導

對於美軍的行動，中國內部出現不少親美言論，認為這種行為是正義的。（AP）
對於美軍的行動，中國內部出現不少親美言論，認為這種行為是正義的。（AP）
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美國定點獵殺伊朗聖城旅領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）震動全球，亦在中國輿論場引發爭論。官媒《環球時報》批評，一些言論涉嫌給美國「洗地」，並指其「醉翁之意不在酒」，發聲者是一群「恨國者」。

中國外交部在回應這一事件時，呼籲美國和伊朗保持克制和冷靜，避免局勢升級。但中國輿論場中的一些言論在《環球時報》看來是「恨國黨」的「傑作」，是「缺乏常識、充滿臆測的笑話」，強調「有這樣同胞，挺丟人」。

《環球時報》總編輯胡錫進1月6日在個人微博稱，那些為美國獵殺蘇萊曼尼歡呼，膜拜美軍強大，視美國總統特朗普（Donald Trump）為英雄的中國少數人「好可憐」，「被洗腦」，「丟人」，並建議他們反思自身的畸形價值偏執。

1月7日，《環球時報》在自媒體「補壹刀」刊文細數為美國「洗地」的言論，包括「美軍殺的是恐怖分子，是正義戰勝邪惡的行為」、「伊朗是獨裁專制國家，美國是文明人」、「美軍勇猛無敵，『雖遠必誅』」、「美軍在伊拉克駐軍合法」等。

其中，流傳最廣的當屬上海復旦大學教授馮瑋的言論，即聲稱聯合國安理會2007年決議附件將伊朗「革命衛隊」定性為恐怖組織，將蘇萊曼尼等7名負責人定為恐怖分子......基於此，一些人在轉發這一論調時認為美軍的獵殺行動具有天然的合法性和正當性。

蘇萊曼尼被襲擊身亡後，伊朗國內舉行浩大集會悼念。（AP）
蘇萊曼尼被襲擊身亡後，伊朗國內舉行浩大集會悼念。（AP）
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但公開的這份聯合國安理會決議實際只是針對伊朗核問題的相關制裁內容，而不涉及反恐。中國外交部軍控司官微也主動出面駁斥馮瑋等言論是在造謠。隨後，微博以不實信息封殺馮瑋微博。對於「蘇萊曼尼是恐怖分子」，實際上是美國國內法作出的認定，未得到國際承認。

對於「美軍在伊拉克駐軍是合法」的言論，《環球時報》指，美國2003年繞過聯合國出兵伊拉克，扶植親美政權，後在兩國協議中同意美方駐軍，而這是典型的「喪權辱國的不平等條約」。除此之外，中國網絡還流傳所謂蘇萊曼尼女兒是美國籍的難辨真假的信息。

相較於中國網友的親美言論，美國的獵殺行動在其本國和國際上並未得到支持。事發後，美國部分城市掀起反戰遊行，盟友英國、法國、以色列均對此事保持沉默。

《環球時報》將這些親美言論視為「恨國黨」所為，並認為「他們未必真的熱愛美國，但他們一定恨中國」，這些說法「暗搓搓地幾乎全都指向他們對中國體制的不滿、抱怨甚至怨恨」，強調這些「缺乏常識、充滿臆測的『佐證』最後都變成笑話，有這樣的同胞，真的挺丟人」。

相較民眾的看法，包括中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在內的不少學者專家認為美軍是在搞暗殺，這是一種國家犯罪行為，而且對中東局勢將產生嚴重不利影響。金燦榮甚至斥美國無能且走的是一步臭棋。

在批評完中國內部的親美言論後，胡錫進今天（8日）在推特上用英文建言特朗普，「請您克制」。他說，「克制不會損害您的形象，也不會損害美國的形象......血腥的相互報復是糟糕的螺旋，不要試圖壓服一個文明，沒人能做到這一點。對話是金。 ​​​​」

事件發生後，中國外長王毅（右）緊急與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad...
事件發生後，中國外長王毅（右）緊急與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）通電話。（AP）
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【伊朗報復美國】路透社：中石油從伊拉克撤回20名員工

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文章授權轉載自《香港01》

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