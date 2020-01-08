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伊朗飛彈報復美軍 專家：川普可能採取兩行動

伊朗攻擊美軍基地 塔利班成X因子？

2020-01-08 19:48台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

伊朗忍無可忍！8日發射22枚飛彈攻擊在伊拉克的兩處美軍基地，雖然伊朗宣稱成功擊殺至少80名美軍，但消息尚未正式確認。此外，阿富汗的塔利班恐成為伊朗的打手，用來攻擊阿富汗的美軍，而美國也拉攏與伊朗交惡、與塔利班交善的巴基斯坦，影響塔利班不被伊朗所煽動。

伊朗突襲美軍駐地

《半島電視台》報導，伊朗於當地凌晨1點45分至2點15分之間發射22枚飛彈，命中美軍在伊拉克的阿薩德空軍基地以及艾爾比基地。《半島電視台》指出，死亡人數尚未確認，雖然伊朗國家電視台宣稱，至少80位「美國恐怖份子」遇害，但並未提供消息來源。

伊拉克軍方隨即表示，自身沒有任何人員傷亡，其他有駐軍伊拉克的歐洲國家，包含德國、波蘭、挪威和丹麥，也紛紛表示沒有傷亡。根據《路透社》報導，川普在事發之後在推特上表示：「一切安好。」伊朗則認為川普是刻意淡化攻擊的嚴重性。

塔利班成變數

根據《德國之聲》報導，阿富汗前國家安全局長納比勒指出，已故的蘇萊曼尼是策畫「代理人戰爭」的大師，善於扶植地方的民兵團體，他擔心這些民兵一旦被伊朗煽動，就會攻擊美國在阿富汗的駐軍，連帶將阿富汗一同拖入戰爭泥淖中。近年來伊朗和塔利班也愈走愈近，美國和塔利班正在商談的和平協議恐怕也將胎死腹中。

「伊朗是我們重要的鄰居，我們彼此享有共同的語言、宗教、歷史和文化；而美國則是阿富汗的戰略夥伴，我們真心期望兩方能夠透過協商解決歧異。」阿富汗總統加尼這一番話，呈現了阿富汗夾在美伊之間的兩難。阿富汗退休將軍阿馬爾凱爾也認為，保持中立才是上策。

此外，在美國3日暗殺蘇萊曼尼後，國務卿龐培歐隨即和巴基斯坦的陸軍參謀長巴傑瓦通電話，期望巴基斯坦能夠保護境內美國人的安全。

長久以來，巴基斯坦和伊朗之間有很深的嫌隙，因此美國有意拉攏巴基斯坦，希望透過巴基斯坦影響塔利班，勿聽命於伊朗。

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美軍伊拉克伊朗

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