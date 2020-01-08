譴責、呼籲克制--伊朗襲擊後的國際反應

（德國之聲中文網）德國政府就伊朗報復性襲擊美國在伊拉克基地作出嚴厲譴責。國防部長克蘭普-卡倫鮑爾表示："我們對這一進攻性行為予以最嚴厲的反對。"她表示，現在必須盡全力平息事態。

克蘭普-卡倫鮑爾表示：「現在的關鍵是，不讓這一螺旋繼續上升。」;她說，德國政府將使用各渠道的全部可能性。「現在首先是伊朗方面不要讓局勢進一步激化，因此，呼籲也特別再次面向德黑蘭。」

這位國防部長表示，在伊朗導彈襲擊美軍駐伊拉克基地中，沒有德國士兵傷亡。她說，德國政府整夜都與美國國防部保持聯絡，這一聯絡「運作良好」。德國國防部將申請國際聯盟的13個框架國盡快會晤舉行磋商。

「德國士兵收到警報進入防空洞」

德國聯邦國防軍正在檢查伊爾比爾基地是否造成損失。德國聯邦議會防御與外交事務委員會的一次匯報中稱，德國士兵收到導彈襲擊的警報，隨後進入防空洞。

德國外交部長也對伊朗的導彈襲擊作出譴責。馬斯稱：「我們呼籲伊朗不要采取任何可能讓形勢進一步激化的步驟。我們數天來一直與各方保持聯絡，以冀能平息局勢。我們呼籲各參與方保持冷靜克制。」

德國總理默克爾周二晚與美國總統特朗普就伊朗、伊拉克局勢等通了電話。

「中東戰爭只會讓伊斯蘭國得利」

英國周三譴責伊朗對伊拉克國際聯軍據點的導彈襲擊，同時證實無英軍傷亡。

英國外交大臣拉布表示：「我們譴責這一對聯軍--包括英軍駐守的伊拉克軍事基地的襲擊。我們也對有關傷亡和使用彈道導彈的報道表示關切。」

拉布所指的傷亡是什麼並不清楚。但英國國防部的另一份聲明則稱：「我們證實英國方面沒有傷亡。」該聲明稱，相關官員正在緊急確認當地的事實情況。

拉布呼籲德黑蘭表現出克制。「我們呼籲伊朗不要再重復這樣無所顧忌的危險襲擊，而是緊迫尋求形勢的緩和。」他補充說：「如果中東发生戰爭只會讓伊斯蘭國等恐怖組織得利。」

英國在伊拉克駐有約1400名軍方和平民工作人員。這是有67國的國際反伊斯蘭國聯盟的一部分。

法國政府圈中傳出消息，不會從伊拉克撤軍。目前有約160名法國士兵在該國駐守。

中國外交部發言人耿爽周三表示，呼籲各方保持克制。他表示，正在與相關政府進行密切磋商，包括在聯合國以及通過中國在巴格達的大使館。

據路透社報道，耿爽是在伊朗導彈襲擊伊拉克駐軍基地後作出表態的，但他未直接提及此事。耿爽同時對美國在該地區的軍事行動作出批評。

西班牙宣布將把部分駐伊拉克士兵撤至科威特。丹麥宣布，在阿爾-阿薩德軍事據點駐守的130名丹麥士兵沒有傷亡。挪威軍方也表示在該據點無本國士兵傷亡。芬蘭國防部表示芬蘭駐軍事先收到了襲擊警報，得到保護，沒有人員傷亡。

多家航空公司停飛或繞行

以色列總理內塔尼亞胡對美國總統特朗普表示堅決支持。路透社報道稱，內塔尼亞胡表示，應當就特朗普對蘇萊曼尼采取的行動表示祝賀。他說，無論是誰試圖進攻以色列，都會受到嚴厲的對待。

此外，德國漢莎、法航、俄羅斯航空部門等宣布或建議停飛伊朗及伊拉克空域。中國南航也取消了周三烏魯木齊飛德黑蘭的一個航班。

苗子/達揚（德新社、美聯社等）

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