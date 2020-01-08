美伊局勢激化 中國態度為何?

(德國之聲中文網) 隨著美國與伊朗的關系激化，中西方媒體原本擺在中美貿易戰上面的注意力，一下子都被轉移到中東地區。

美國與伊朗之間的關系隨著多起事件逐漸激化: 首先是伊朗指揮官蘇萊曼尼在1月3日遭到美國空襲機場而身亡。1月7日，伊朗外長扎裡夫表示，聯合國秘書長告訴他美國拒絕发放簽證給札裡夫，因此他將無法前往位於紐約的聯合國總部。雙方你來我往越演越烈，1月8日凌晨，伊拉克的美軍基地被17枚飛彈襲擊、伊拉克埃爾比勒遭到5枚飛彈襲擊。伊拉克軍方发表的聲明特別指出，對方是針對美國領導的國際聯盟所使用的基地。

中國外交部發言人耿爽在1月8日就中東局勢回應記者問題時說，中方呼籲有關方面保持克制，通過對話談判等和平方式妥善解決彼此間的矛盾和分歧。

耿爽說：「中方一直高度關注相關事態的發展，我們呼籲有關的方面保持克制。中方一貫主張，有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話談判等和平方式來妥善解決彼此間的矛盾和分歧，來共同維護地區的和平與穩定。」

耿爽說：「我們多次說過，中東地區的形勢進一步惡化，不符合任何一方的利益，確保該地區的和平穩定對全世界都至關重要。中方將會繼續密切關注形勢的发展，與有關各方保持密切溝通，為推動局勢盡快實現降溫，妥善應對當前的局勢发展，发揮負責任的作用。」

與此同一時間，中國的媒體上針對美伊糾紛的報導，也大抵呈現出類似的立場: 呼籲各方冷靜對話，維護地區和平穩定。雖然中國駐聯合國大使張軍在1月6日的发言中，部份的將局勢升級的原因歸咎給美國的單方面行動，但是在那之後，中國的媒體報導或是官方的聲明當中就沒有再出現類似的表態。

中國願不願意介入中東?

1月7日，CNN評論員格裡菲斯(James Griffiths)发表的評論認為，雖然中國不會希望戰爭爆发，但是美國與伊朗之間的關系惡化，對中國來說是個難得的機會。他認為，由於伊朗領袖魯哈尼素來與中國、俄羅斯這兩大強權關系緊密，在著名軍官蘇萊曼尼身亡的當下，伊朗很有可能會向他們尋求協助，共同對抗美國。這使得中國在中東地區的重要性就此提高，不僅可能成為阻止戰爭爆发的關鍵角色，也可能會借助這個機會，想辦法取代掉美國在中東的地位。

然而，美國媒體彭博社卻認為，中國不太可能和伊朗、俄羅斯一起對抗美國。該新聞注意到，中國外交部長王毅在（1月4日）在和伊朗外長扎裡夫通話時，雖然敦促美國不要「濫用武力」，要「通過對話尋求問題的解決」，但是其用詞的強度卻不如俄羅斯和伊朗的「譴責」。報導認為，中國一向不願意在該區域與美國正面沖突，尤其當習近平希望盡快結束與美國之間的貿易談判，不太可能會因為蘇萊曼尼的死訊便改變這個立場。此外，中國也依賴伊朗的敵對國－沙烏地阿拉伯提供石油。

雖然兩個媒體對於中國會怎麼決定行動尺度沒有共識，但是他們都同意中國將來在中東扮演的角色會日漸重要。

對於事件起因的詮釋

中國媒體和美國媒體所聚焦的事件重點也大不相同。CNN評論員格裡菲斯提到，中國近年努力擴大影響力，不僅擴大了提供給其他國家的軍售，也將「一帶一路」計劃延伸到世界各地，因此中國應該會把握機會擴大其在中東的影響力。

另一方面，新華社在針對中東局勢的「熱點問答」當中寫道:「此次事態升級，主要原因是美國3日采取魯莽行動，在伊拉克炸死伊朗高級將領蘇萊曼尼。如果美國誤判形勢，輕舉妄動，一意孤行，事態則可能會向失控方向发展。」這個看法也與先前中國官員的態度一致，認為局勢升級主要歸咎美國。

南華早報的評論員Ann Lee在1月8日发表的評論甚至更將這個想法推到極致，認為這次美國之所以會攻擊伊朗，其實主要目標是挑釁中國。她認為，美國既然把中國視為戰略對手，過去也持續意圖透過新疆、香港、台灣等議題與中國作對，卻都沒有成功。這次，蘇萊曼尼的事件可能會成為關鍵導火線:「就像是當年奧匈帝國王儲斐迪南大公被刺殺，最後導致德國加入第一次世界大戰 一樣，美國這次很可能也打算用同樣方式將中國扯進戰爭當中。」

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