開年新變數》伊朗竟回擊美軍基地！它為何做出讓國際都看走眼的決定？

伊朗今天攻擊伊拉克境內兩個美軍基地，圖為目標之一Al Assad基地檔案照。 美聯社 分享 facebook

摘要 1.為了報復伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美突襲致死，伊朗8日起做出回擊，攻擊美軍在伊拉克基地。 2.伊朗選擇此時回擊，被形容是「巨大的賭注」，此時它所挑戰的，將是川普面對中東戰事的決心。

美國和伊朗，真的開打了？

根據2019年1月8日清晨，多家外電同時報導導彈攻擊消息。根據美軍官員最新受訪內容，美方承認，在伊拉克的數個據點遭受導彈攻擊，其中包含美軍駐紮的阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）。一早在亞股率先開盤的日股，更一度驚跌了2.5%。

《CNN》指出，為了報復伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美突襲致死，伊朗向兩處美軍駐紮的伊拉克基地發射了數十發導彈，而這，可能是美國總統川普就任以來的最大挑戰。

美國「斬首」伊朗第二號人物蘇萊曼尼，伊朗揚言將進行「嚴厲報復」，稱美國所做出的攻擊是「戰爭行為」與「國家恐怖主義」。

在一份伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）發出的聲明中，指出伊朗這次導彈的發射，就是他們的「強硬復仇」，並呼籲美方儘速撤軍。

伊朗軍事領袖蘇萊曼尼（中）。 美聯社 分享 facebook

一場巨大的賭博

伊朗專家、加拿大渥太華大學（University of Ottawa）助理教授湯瑪士（Thomas Juneau）指出，伊朗發動反擊的決定，就像是在下一場「巨大的賭注」（huge gamble）。

湯瑪士推測，伊朗應是認定川普不會想在此時，於中東被捲入更大規模的戰爭，而這樣想法，給了伊朗在國際上更大的發揮空間。

《BBC》分析，根據歷史，每當美國面對重大外交危機時，當時在任的美國總統都能在群眾支持度上短暫受益，這就是所謂的「聚旗效應」（rally around the flag）。例如1991年的波灣戰爭，提升了老布希人氣；911恐怖攻擊以及隨後美軍轟炸阿富汗，則讓小布希的支持率創下他任內記錄。

但，在蘇萊曼尼刺殺行動後，美國國內民調顯示，大眾對於川普的決定評價兩極，因此與伊朗全面開戰，最終也可能無益於助長他想在總統大選拚連任的聲勢。

其實，直到1月8日伊朗發動報復式攻擊前，《經濟學人》（The Economist）等外媒仍分析，兩國全面開戰的可能性不大，因為「伊朗不會打一場必輸的戰爭。」

伊朗外長先前表示，「將訴諸多項國際法律措施，讓美國為刺殺蘇萊曼尼承擔責任。」美國總統川普在推特上也說：「伊朗從沒在戰場上贏過，也從沒在談判輸過。」顯示美國也留下談判餘地，未把戰爭做為唯一解方。

評論家多認為，伊朗最可能訴諸「不對稱戰爭」—這也是蘇萊曼尼生前偏愛的策略，方式之一是網路攻擊。過去美國對伊朗經濟制裁，伊朗支持的駭客曾因此攻擊美國銀行、紐約證交所等據點。

另一方式是伊朗以石油當武器。在蘇萊曼尼被炸死後，國際油價升至七個月新高，市場擔心伊朗將封鎖荷姆茲海峽（Hormuz Strait）。這個海峽連接波斯灣與印度洋，是中東產油國對外出口的主要航道，據彭博（Bloomberg）新聞數據，沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特三國，2019年12月有3400萬桶原油經此海峽運往美國，占美國進口石油量一成。

但，跌破專家眼鏡的是，蘇萊曼尼喪期過後，伊朗變發動報復。1月8日射向美軍駐伊拉克基地的數枚飛彈，究竟是美伊正式開戰的先發、甚至是「第三次世界大戰」的引信？還是伊朗逼和手段，讓未來情勢仍朝資訊戰、石油戰等相對緩和的方向發展？關鍵之鑰，握在川普手中。

在8日伊朗反擊後，截自中午，亞洲股市除印度外都呈現微幅跌勢，以日經指數跌幅2%最多，南韓綜合指數、香港恆生指數跌約1%次之，台股則相對抗跌。

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