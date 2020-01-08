美拒發簽證 伊朗外長嗆「怕什麼？」

伊朗外交部長查瑞夫。 路透 分享 facebook

稱報復行動「符合比例」並「針對合法的攻擊目標」

美國決定拒發簽證給伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif），讓他無法於本周稍後在紐約出席聯合國會議；查瑞夫7日憤怒地向美聯社表示：「他們深怕有人入境美國揭露真相。」

查瑞夫隨後推文說：「拒發簽證給我，違反1947年聯合國總部協定；而他們到底在怕什麼？真相嗎？」

查瑞夫也向美國國家公共廣播電台（NPR）透露，美國會為用無人機擊殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼「付出代價」，並將美國此舉形容為「恐佈攻擊與戰爭」的行為。

查瑞夫在伊朗首都德黑蘭接受NPR節目萬事皆曉（All Things Considered）主持人瑪莉．路易絲．凱利（Mary Louise Kelly）訪問時說，美軍上周刺殺蘇雷曼尼的行動是「懦弱的武裝攻擊」，也「形同戰爭」。

「（我們）會根據自行決定的時機與選擇目標進行回應」。查瑞夫被問及伊朗反擊的具體細節時只說：「我們會決定的。」

查瑞夫對NPR說：「我們在行使自衛權時將受國際法約束，不像美國，根本不受國際法約束」。

提到美國在伊拉克的駐軍時，查瑞夫說，蘇雷曼尼之死造成的影響，「讓美國勢力幾乎不可能繼續留在當地」。

查瑞夫也於7日告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者伊麗莎白．巴默（Elizabeth Palmer），伊朗會為蘇雷曼尼復仇，但「不像川普」揚言攻擊伊朗52處包括文化遺址的威脅，伊朗的報復行動將符合比例並「針對合法的攻擊目標」。

查瑞夫堅稱：「國際戰爭法已非常明確規定合法攻擊目標」，並援引日內瓦公約（Geneva Convention）列舉軍事或基礎建設地點；他卻沒有明確指出被伊朗視為合法的攻擊目標為何，也未透露報復時機。