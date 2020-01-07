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伊朗13套報復劇本 鎖定美將領

2020-01-07 23:48聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

伊朗當局七日在蘇雷曼尼的家鄉克爾曼為他舉辦喪禮，大批民眾湧入當地迎靈。 （美聯社...
伊朗當局七日在蘇雷曼尼的家鄉克爾曼為他舉辦喪禮，大批民眾湧入當地迎靈。 （美聯社）
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美國發動空襲狙殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼，伊朗揚言報復，七日稱已考慮「十三套報復劇本」。美國軍方提升戒備，預期伊朗可能一至兩天內會有重大攻擊，甚至可能鎖定美軍高階將領。

伊朗半官方法斯通訊社報導，伊朗最高國家安全委員會秘書夏卡尼說：「美國人應知道，委員會至今已討論十三套報復劇本，即使達成共識，採用力道最弱的一套劇本，施行起來也將對美國人造成歷史性的夢魘。」

伊朗最高領導人哈米尼六日罕見出席國家安全會議，為報復行動定調。哈米尼表示，這場報復必須是對美國利益「直接且成比例」的攻擊，並且由伊朗軍隊公開執行。

自一九七九年伊斯蘭革命以來，伊朗一向透過代理人發動攻擊，但蘇雷曼尼遇害引發舉國憤怒，哈米尼願意拋開這些傳統的顧慮。伊朗高層官員推文暗示將攻擊川普的私人產業，包括佛州海湖莊園和紐約曼哈頓的川普大廈。

美國總統川普嗆聲，美軍已瞄準伊朗五十二個地點，對此伊朗總統羅哈尼推文說：「他們提到『五二』這個數字，想必也記得『二九○』。永遠不要威脅伊朗。」一九八八年，一架伊朗航空客機被美軍巡洋艦擊落，機上兩百九十人罹難。

伊朗國會七日通過緊急法案，將美國國防部所有人員列為恐怖分子。 （美聯社）
伊朗國會七日通過緊急法案，將美國國防部所有人員列為恐怖分子。 （美聯社）
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伊朗國會七日無異議通過法案，將美國國防部所有相關人員皆列為恐怖分子。國會也同意撥給聖城旅兩億歐元（約台幣六十七億兩千萬元）經費，用以強化防衛力量。

美軍正積極準備因應伊朗可能採取的報復行動，一位官員表示，美方預期伊朗可能一或兩天內發動重大攻擊。伊朗可能「以牙還牙」，攻擊美國高層領導人，例如軍方指揮官。美國駐以色列和中東各國使館已警告僑民提高警覺。

美國官員透露，伊朗已派出一些艦艇，雖然目前還不清楚用意何在，但他們有可能迅速出動發動攻擊。

伊朗七日在蘇雷曼尼家鄉、東南部城市克爾曼舉辦送葬儀式，因人潮擁擠發生踩踏意外，造成至少四十人死亡，兩百多人受傷。

美軍伊拉克伊朗

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