蘇萊曼尼遭美暗殺 專家：鼓舞伊強硬派

多位專家都指出，「聖城軍」司令蘇萊曼尼之死影響並不大，關鍵在於伊朗的軍事體制和區域戰略未改變。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 美國日前暗殺的「聖城軍」司令蘇萊曼尼之死，激發伊朗人民的同仇敵愾！然而專家指出，由於蘇萊曼尼長年打壓伊拉克人民要求政經改革的訴求，他在自由派和人權人士眼中並不受歡迎，但蘇萊曼尼之死卻鼓舞了伊拉克政府的強硬派。

聖城軍如CIA

根據《半島電視台》報導，前CIA情報官魯達指出，聖城軍之於伊朗，有如CIA之於美國。聖城軍為伊朗「伊斯蘭革命衛隊」麾下的特種部隊，其最初目的是將1979年伊朗革命精神輸出至其他中東國家，後來演變成提升伊朗地緣政治的影響力。

聖城軍的影響力遍及敘利亞、黎巴嫩、伊拉克等地，提供當地組織武器、資助、訓練並協助其招募戰士，曾在敘利亞內戰中協助政府擊退反抗軍；更幫助過黎巴嫩的真主黨取得上千枚長程飛彈，並培養網路戰的人才，將其打造成中東國家以外最強大的一支勁旅；聖城軍也在伊拉克訓練什葉派民兵，以對抗伊斯蘭國。

儘管蘇萊曼尼在任超過20年，更被外界稱為伊朗政權的第二把手，但多位專家都指出，蘇萊曼尼之死對於伊朗的軍事體系影響不大。華府的伊朗和南亞分析師阿曼形容他只不過是「大型軍事組織中的一位將軍」，伊朗的記者阿斯拉尼直言，「蘇萊曼尼之死對體制來說打擊不大」，魯達也指出，關鍵是伊朗的區域戰略仍未改變。

強硬派因此受鼓舞

卡達大學的波斯灣研究中心主任茨威裡指出，對於敘利亞政府和什葉派民兵屠殺上萬平民的暴行，蘇萊曼尼難辭其咎。在伊拉克，由於蘇萊曼尼長年打壓人民要求政經改革的訴求，也使蘇萊曼尼在自由派和人權人士眼中並不受歡迎。

然而，華府智庫大西洋理事會的資深研究員阿曼表示，蘇萊曼尼遭美國暗殺反而提高蘇萊曼尼的聲望，鼓舞了伊拉克政府中的強硬派，並使得公民社會噤聲。

《以色列時報》報導，蘇萊曼尼的繼任者是聖城軍的副司令賈尼，賈尼曾在兩伊戰爭中戰功彪炳，曾自豪地說伊朗殺的美國人比美軍殺害的伊朗人還要多，也指控美國才是蓋達組織和伊斯蘭國的創造者。在蘇萊曼尼遇害之後，賈尼5日更矢言「要讓美國人在中東橫屍遍野」。

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