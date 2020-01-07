媒體：美國作梗 伊朗外長赴安理會被拒簽

據美國媒體報道，美國當局拒絕向伊朗外長扎裡夫（Mohammed Javad Zarif）簽发入境簽證。扎裡夫計劃本周前往紐約出席聯合國安理會會議。

伊朗駐聯合國外交使團則表示，尚未收到有關該國外長赴美簽證的信息，簽證申請已在數周前提出。路透社援引伊朗駐聯合國外交官稱："我們看到了媒體報道，但有關扎裡夫部長的簽證事宜，我們尚未獲得任何官方的確認信息，美國和聯合國方面都沒有。"

"犯罪行為"

定於本周四在紐約舉行的安理會會議，將是美國"定點清除"伊朗將軍蘇萊曼尼之後，扎裡夫首次向國際社會发聲的機會。上周五，美國通過無人機襲擊，擊斃包括伊朗精銳部隊司令蘇萊曼尼在內的多名伊朗高級軍官。

伊朗駐聯合國大使拉萬西（Majid Takht Ravanchi）已敦促聯合國安理會譴責此次襲擊，並采取步驟制止美國的這類單邊行動。拉萬西表示，殺害蘇萊曼尼的做法"是國家恐怖主義的明顯例證，是犯罪行為，是對包括聯合國憲章在內的國際法基本原則的嚴重破壞"。

呼籲克制

就在伊朗外長被拒簽的消息傳出前不久，美國總統特朗普的一條推文引起爭議，他稱，美國軍隊將把伊朗的文化設施作為攻擊目標。

五角大樓立即與此拉開距離。國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，萬一在伊朗卷入軍事行動，美軍將遵守國際上有關武裝沖突的規定。

觀察人士普遍認為，在蘇萊曼尼被害後，美國和伊朗已位於武裝軍事沖突的危險邊緣。伊朗軍官已呼籲采取報復行動。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周一在推特上发出警告："永遠不要威脅伊朗"。

包括德國在內的歐洲國家也呼籲雙方避免局勢激化。德國外長馬斯（Heiko Maas）呼籲有關各方保持最大限度的克制並履行責任。

葉宣/達揚（路透社、美聯社）

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