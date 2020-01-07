逾60名伊朗裔旅客遭美海關拘留 全家公民也沒放過

伊斯蘭民權組織「美國—伊斯蘭關係委員會」(Council on American-Islamic Relations，CAIR)的華盛頓州分部在5日傳出，美加邊界的和平拱門(Peace Arch)檢查站，有超過60名伊朗裔旅客，其中包括擁有美籍公民身分的人士遭到拘留。

民主黨眾議員普拉米拉·拉亞帕爾(Pramila Jayapal)在6日記者會上，接獲38歲的妮亞‧海克馬提(Negah Hekmati)的申訴，她和她的丈夫及兩位分別為8歲和5歲的孩子，從5日的午夜被海關拘留到早上5時；她表示全家都擁有美國合法公民身分，但她和丈夫都是在伊朗出生。

CAIR表示上周末有許多伊朗裔旅客，從北方出境去參加4日在溫哥華舉行的伊朗流行歌手演唱會，但這些人在回程時卻遭到拘留和盤查；此舉被認為是擔憂伊朗軍方關鍵領導人物蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭美方擊斃而報復，引發國內極大爭議。

CAIR於聲明中表示，根據聯邦海關與邊境保護局(CBP)的消息指出，他們受到國土安全部的指示，拘留所有無論是否「持美籍公民身分」入境的伊朗裔旅客，並回報所有可疑或有「反美傾向」的人士。

在華盛頓州邊境城市布萊恩(Blaine)擔任移民律師的薩多爾斯(Len Saunders)說，他在CBP的聯絡人透露華盛頓總部已下令新的審查程序，針對所有在伊朗出生的旅客進行盤查。

華州也並非唯一特別關注伊朗裔或伊朗裔美籍人士的單位；一位擁有美國公民的身分伊朗裔歷史學家蓋茲維南(John Ghazvinian)就說，當他從埃及回到紐約甘迺迪機場時，也受到海關人員特別的盤查。

CAIR執行主任弗拉迪(Masih Fouladi)說：「我們正針對全國所有在入境處遭到拘留的伊朗裔美籍人士，進行廣泛的驗證，並協助提供他們正確的入境指引。」

儘管如此，CBP發言人則是否認有收到國土安全部的指令，並說：「社群媒體上有很多消息說，政府拒絕讓在伊朗出生的美籍人士入境，這是錯誤的。」