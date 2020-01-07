合作撤軍！伊拉克總理召見美大使 川普放狠話

伊拉克總理馬蒂(Adel Abdul Mahdi)6日對美國駐伊拉克大使圖勒(Matt Tueller)。美聯社 分享 facebook

伊拉克總理馬蒂(Adel Abdul Mahdi)6日對美國駐伊拉克大使圖勒(Matt Tueller)說，兩國應合作執行伊拉克國會5日以壓倒性票數表決通過的決議，要求包括美國在內的外國駐軍撤離。

馬蒂辦公室發表聲明說：「總理馬蒂強調雙邊合作根據伊拉克國會通過的決議讓外國軍隊撤離、以及與美國根據適當基礎建立關係的重要性；他也強調目前情勢非常危急，後果也恐怕相當嚴重，也說伊拉克正在盡一切努力防止情勢演變成開戰。」

儘管5日的表決並非最終定案，許多議員也並未出席，但總理馬蒂起草並交給國會的提案內文用詞相當堅決，幾乎無疑是堅定支持驅逐外國軍隊的行動。

馬蒂也明確表示，伊拉克希望能與「所有國家」保持良好關係，但也希望這些關係是建立在「互相尊重、並捍衛國家安全穩定與主權」的基礎上。

川普總統5日傍晚威脅伊拉克，如果伊拉克驅逐駐紮美軍，將面臨「非常大(嚴重)的制裁。」

川普搭乘空軍一號，從佛州度假村返回白宮途表示，「我們有非常昂貴的空軍基地在那裡，耗資數十億元打造，早在我就任之前就存在，我們不會離開，除非他們支付我們興建與維護費用。」

美軍無人機3日在伊拉克首都巴格達機場，空襲擊斃伊朗「聖城部隊」(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)和真主黨旅指揮官穆漢迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)。

川普撂下重話，說道「如果他們要我們離開，如果不是基於非常友善的基礎，我們將對他們施以前所未有的制裁，可能讓伊朗的制裁相形遜色。」

川普接著說，「如果任何敵意行為發生，他們如果做了任何我們認為不妥之事，我們將制裁伊拉克，非常大的諸多制裁。」

川普雖然警告伊拉克不得驅逐美軍，但他曾在2016年競選時表示，將讓駐伊拉克美軍回家。