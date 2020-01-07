親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新幹線隨機殺人犯如願獲判無期徒刑 日網友批浪費稅金

韓競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如 謝長廷如小偷栽贓

合作撤軍！伊拉克總理召見美大使 川普放狠話

2020-01-07 14:30世界日報 編譯陳韻涵、樊蕙／綜合6日電

伊拉克總理馬蒂(Adel Abdul Mahdi)6日對美國駐伊拉克大使圖勒(M...
伊拉克總理馬蒂(Adel Abdul Mahdi)6日對美國駐伊拉克大使圖勒(Matt Tueller)。美聯社
分享

伊拉克總理馬蒂(Adel Abdul Mahdi)6日對美國駐伊拉克大使圖勒(Matt Tueller)說，兩國應合作執行伊拉克國會5日以壓倒性票數表決通過的決議，要求包括美國在內的外國駐軍撤離。

馬蒂辦公室發表聲明說：「總理馬蒂強調雙邊合作根據伊拉克國會通過的決議讓外國軍隊撤離、以及與美國根據適當基礎建立關係的重要性；他也強調目前情勢非常危急，後果也恐怕相當嚴重，也說伊拉克正在盡一切努力防止情勢演變成開戰。」

儘管5日的表決並非最終定案，許多議員也並未出席，但總理馬蒂起草並交給國會的提案內文用詞相當堅決，幾乎無疑是堅定支持驅逐外國軍隊的行動。

馬蒂也明確表示，伊拉克希望能與「所有國家」保持良好關係，但也希望這些關係是建立在「互相尊重、並捍衛國家安全穩定與主權」的基礎上。

川普總統5日傍晚威脅伊拉克，如果伊拉克驅逐駐紮美軍，將面臨「非常大(嚴重)的制裁。」

川普搭乘空軍一號，從佛州度假村返回白宮途表示，「我們有非常昂貴的空軍基地在那裡，耗資數十億元打造，早在我就任之前就存在，我們不會離開，除非他們支付我們興建與維護費用。」

美軍無人機3日在伊拉克首都巴格達機場，空襲擊斃伊朗「聖城部隊」(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)和真主黨旅指揮官穆漢迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)。

川普撂下重話，說道「如果他們要我們離開，如果不是基於非常友善的基礎，我們將對他們施以前所未有的制裁，可能讓伊朗的制裁相形遜色。」

川普接著說，「如果任何敵意行為發生，他們如果做了任何我們認為不妥之事，我們將制裁伊拉克，非常大的諸多制裁。」

川普雖然警告伊拉克不得驅逐美軍，但他曾在2016年競選時表示，將讓駐伊拉克美軍回家。

延伸閱讀

聯合國警告川普：別動伊朗古蹟

諷川普撒謊 伊拉克總理：蘇雷曼尼為和平而來

是否贊成擊殺伊朗將領 美國民眾意見分歧

伊拉克總理打臉川普說謊！ 蘇雷曼尼執行和平任...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

重啟談判？ 川普再嗆：伊朗絕不會握有核子武器

2020-01-07 14:29

美伊衝突 43% 民眾支持擊殺蘇雷曼尼

2020-01-07 14:28

美發布中東危機旅遊警報、美籍油工撤離

2020-01-07 14:27

美國狙殺伊朗軍頭 嚇到金正恩了？

2020-01-07 14:13

撤兵伊拉克？五角大廈否認，駐伊美軍「手滑發錯信」之亂

2020-01-07 13:01

哈米尼為報復美國行動定調：必須由伊朗軍隊公開執行

2020-01-07 12:11

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

伊拉克總理打臉川普說謊！ 蘇雷曼尼執行和平任務遇害

2020-01-07 11:41

傳美將從伊拉克撤軍 美防長：無此打算

2020-01-07 10:16

美控中俄阻擋安理會聲明 北京籲美伊克制

2020-01-07 09:48

川普嗆炸伊朗古蹟遭各方砲轟 UN教科文組織警告勿動

2020-01-07 09:45

美狙殺蘇雷曼尼打臉安倍！ 終結日本在美伊之間調停努力

2020-01-07 09:37

美殺蘇雷曼尼 連以色列、沙國都撇清關係生怕被連累

2020-01-07 09:07

數百萬人為蘇雷曼尼迎靈 伊朗反美達顛峰

2020-01-06 23:55

蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25

伊朗攻擊迫在眉睫？ 學者：美國需舉證「預防性自衛」

2020-01-06 19:20

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

美伊情勢緊張 日本仍將派遣自衛隊赴中東海域

2020-01-06 17:02

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

美狙殺伊朗將領 北韓媒體批：這是帝國主義行徑

2020-01-06 16:27

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

2020-01-06 14:11

美伊「戰爭迷霧」：伊拉克驅逐美軍，真的嗎？

2020-01-06 13:47
看更多

熱門文章

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

2020-01-06 17:59

無教化可能！英國史上最邪惡性侵犯 重判無期徒刑

2020-01-07 11:05

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

太大膽！ 高恩搭新幹線逃亡

2020-01-06 22:23

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

2020-01-07 10:00

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

2020-01-06 17:37

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

伊拉克總理打臉川普說謊！ 蘇雷曼尼執行和平任務遇害

2020-01-07 11:41

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

美殺蘇雷曼尼 連以色列、沙國都撇清關係生怕被連累

2020-01-07 09:07

他釣起魚發現魚肚裡有異狀 剖開後竟還活蹦亂跳

2020-01-06 20:11

「完美風暴」推升金價飆漲 油價回穩

2020-01-07 06:59

總統大選前夕美議員推文挺台港 王淺秋也說話了

2020-01-07 08:53

男子跨年夜甜蜜求婚 四天後開槍射殺未婚妻

2020-01-07 11:22

哈米尼為報復美國行動定調：必須由伊朗軍隊公開執行

2020-01-07 12:11

數百萬人為蘇雷曼尼迎靈 伊朗反美達顛峰

2020-01-06 23:55

伊朗攻擊迫在眉睫？ 學者：美國需舉證「預防性自衛」

2020-01-06 19:20

美狙殺蘇雷曼尼打臉安倍！ 終結日本在美伊之間調停努力

2020-01-07 09:37

伊拉克趕美軍 被索天價「保護費」

2020-01-06 23:58

餵食流浪狗竟麵包藏鐵釘細針 網批：你還是人嗎？

2020-01-06 20:51

歐盟警告利比亞衝突恐立即升溫 籲政治解決

2020-01-06 22:48

英戴安娜王妃姪女Kitty Spencer女神封盤 下嫁比父年長5歲富豪

2020-01-07 09:25

川普嗆炸伊朗古蹟遭各方砲轟 UN教科文組織警告勿動

2020-01-07 09:45

網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢、哈勒普給教練添亂就捐6千

2020-01-06 16:55

這兩國合組「可可界OPEC」干預價格 巧克力恐面臨漲價

2020-01-06 17:01

澳洲小雨野火稍緩 炎熱起風恐在後頭

2020-01-06 15:46

澳洲野火釀25死 倖存者回憶火球襲來速度如颶風

2020-01-06 21:42

美伊緊張衝擊 華爾街開低走高

2020-01-07 06:38

美伊互嗆 油價飆破70美元

2020-01-06 23:30

新幹線隨機殺人犯「如願」獲判無期 日網友批浪費稅金

2020-01-07 13:00

國際油價 回軟走低

2020-01-07 06:56

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11

摩斯推新品、李嘉誠也出手 素肉風潮吹向亞太市場

2020-01-07 00:26

退出美民主黨總統提名戰 卡斯楚轉支持華倫參選

2020-01-07 02:34

北海道天候異常沒暴風雪 罕見吹起沙塵暴

2020-01-06 19:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top