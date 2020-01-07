重啟談判？ 川普再嗆：伊朗絕不會握有核子武器

美國上周針對伊拉克首都巴格達機場發動空襲，擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)後，伊朗揚言報復。 美聯社 分享 facebook

在伊朗宣布中止2015年核子協議後之後，白宮顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)6日對記者說，川普總統有信心可以與伊朗針對2015年的核子協議重新協商；然而伊朗先前已多次聲明不願重談核子協議。

美國上周針對伊拉克首都巴格達機場發動空襲，擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)後，伊朗揚言報復，5日並宣布不再遵守核子協議中濃縮鈾的相關限制，此舉遭到歐盟官員強烈責備。

這是自從川普2018年5月單方面宣布退出伊朗核子協議、並對伊朗實行「極限施壓」的制裁政策以來，伊朗做出最明確的核子相關威脅。德黑蘭當局指出，除非美國解除制裁，不然將重啟核子計畫。

康威被問及川普是否相信還能和伊朗談成新的核子協議，回答說：「川普總統保持開放，如果伊朗想要開始表現得像個正常國家，當然，沒問題。」

川普隨後也在推特發推文重申白宮立場，稱「伊朗絕對不會握有核子武器」，但並未進一步說明。

川普單方面宣布退出聯合國安全理事會五個常任理事國與德國和伊朗達成核子協議後，美伊關係持續緊繃；原本根據該協議，伊朗同意用限制核子計畫，換取減輕制裁。

伊朗方面宣稱，由於歐洲國家無法幫助減輕美國制裁，所以才逐漸不願遵守協議承諾；本次宣布不再遵守濃縮鈾限制後，伊朗還是說願意繼續跟聯合國核子監督機構合作，只要美國制裁撤銷，可以迅速改變策略。

川普4日曾推文警告，若伊朗採取報復手段，美國也已找到52處攻擊目標，其中許多都是伊朗文化重鎮；外界擔心，攻擊文化重鎮恐被視為犯下戰爭罪，違反國際法。

康威也出面辯護稱，德黑蘭當局的「許多文化重鎮同時也是軍事戰略要地，美國也會依法行動」，隨後康威也澄清，並不是說伊朗已將軍事重地偽裝成文化重鎮。