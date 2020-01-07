美伊衝突 43% 民眾支持擊殺蘇雷曼尼

美軍無人機3日在伊拉克首都巴格達擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)的行動，儘管遭到國會民主黨人的批評，但最新民調顯示，43%的美國民眾表示支持，其中三成還強烈贊同。

HuffPost-YouGov在6日發布的民調也指出，38％受訪的選民不贊成用軍事手段擊殺蘇雷曼尼，可見川普總統下令此舉，在全國選民中間，意見兩極。另外，將近兩成、即19%的接受調查的民眾沒意見。

伊朗全國群情激憤，民眾高呼要替蘇雷曼尼報仇，官員也應和復仇之聲，川普則強硬回應，警告伊朗，如果感對美國人或美國的利益動手，連文化古蹟都將遭到美國反擊。

這項民調的結果，仍不出黨派意見分歧的模式，84%共和黨人和支持者贊同空襲蘇雷曼尼，71%民主黨人和支持者反對。

調查另外發現，43%美國成年人認為，川普下令狙殺這位伊朗將領前，計畫不夠周延，但35%認為已夠周延。

多數美國人、即57%均認為，在這次空襲之後，美國和伊朗爆發戰爭的可能性大為增加，僅8%認為兩國衝突的可能性降低，兩成民眾認為沒有差別。

四成四的美國人認為，川普應先獲得國會的授權，再下令擊殺蘇雷曼尼；34%認為不需要。

國會領袖如眾議院院長波洛西說，他們事先不知道總統下令狙殺蘇雷曼尼。

HuffPost和YouGov合作的這項民調，是從1月3日到5日對1000名美國成年民眾進行的訪調，抽樣誤差範圍在正負3.4個百分點之間。