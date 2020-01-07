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美發布中東危機旅遊警報、美籍油工撤離

2020-01-07 14:27世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

川普政府6日對美國公民發布旅遊警報，提醒前往以色列及巴勒斯坦占領區域的民眾注意安全，包括耶路撒冷、約旦河西岸及加薩走廊(Gaza Strip)在內。

美國駐以色列大使館發布的旅遊警訊中，並未說明原因，僅提到中東地區情勢變得緊張。聲明中指出：「基於高度慎重，大使館強力建議美國公民隨時提高警覺，並且採取增進保障自身安全的適當措施，畢竟某些危害安全的事件，例如火箭攻擊，常常是在沒有預警的狀況下發生的。」

聲明中指出，若出現迫擊砲或火箭攻擊，代表紅色警告的汽笛將會啟動，「這些警報都要視同真實狀況，必須遵守當地機關指示，立即進入避難地點。請預先了解身邊距離最近的避難所或安全空間。」

另一方面，美國上周空襲伊拉克巴格達國際機場，殲滅伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)後，美國規模第二的石油企業雪佛龍(Chevron)已經撤出了原本在伊垃克工作的所有美國職員。

雪佛龍6日發表聲明指出，為了預防萬一，在伊拉克北部庫德斯坦(Kurdistan)地區工作的美國僱員及承包商，目前均已離開。在伊拉克境內的其他地區，雪佛龍並沒有派駐員工。

雪佛龍發言人接受「有線電視新聞網商業新聞」(CNN Business)訪問時說：「人員及設施安全是雪佛龍全球策略的首要考量。」

雪佛龍表示，位於庫德斯坦地區的油廠持續運行，將由伊拉克當地僱員掌理。

伊拉克石油部表示，受到美國以區域情勢緊張為由而呼籲美國公民應該立即離開，原本在伊拉克南部工作的某些美國公民已經開始撤離。「有線電視新聞網商業新聞」指出，伊拉克石油部發表這段聲明之後，雪佛龍便展開美國員工撤離行動。

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