美國狙殺伊朗軍頭 嚇到金正恩了？

美狙殺蘇萊馬尼讓金正恩心驚驚神隱。 路透社 分享 facebook

新年一開始，美國總統川普下令美軍發動「斬首行動」、以無人機擊殺伊朗軍頭蘇雷曼尼；南韓媒體指出，這場行動也對北韓領導人金正恩造成不小的心理壓力，自去年12月31日落幕的勞動黨五中全會（五中全會）之後，至今都沒有在公開場合現身。

南韓朝鮮日報6日報導，金正恩公布「積極軍事行動」的新路線及暗示恢復核試後，美方隨即以發動「斬首行動」，消滅伊朗軍方實權人物蘇雷曼尼，令平壤聞風喪膽。南韓統一研究院專家表示，金正恩正被恐懼感籠罩，短期內對外活動會顯得較為低調。

值得一提的是，金正恩對上一次公開露面是去年底的五中全會，而他新年到錦繡山太陽宮，向已故領導人金日成和金正日致敬，官媒並沒有公開當天的照片。

南韓中央日報則形容這是「讓北韓聞風喪膽的典型斬首作戰事例」。北韓和伊朗經常進行核武器和飛彈技術交流，建立了深厚的外交關係。美國一直對這兩個國家深惡痛絕，前總統小布希曾將兩國列入「邪惡軸心國」。

報導指，北韓可能立即加強保護金正恩的人身安全。南韓一名官員表示，美軍藉著殲滅蘇雷曼尼，表明無法以外交解決的問題，美國會以軍事手段解決，這種情況同樣可能用在解決北韓核問題上；而每當美國對別國採取軍事行動時，北韓領導人都會消失一段時間。