撇參與暗殺 盟國與美切割

美國於伊拉克境內暗殺伊朗軍事領袖蘇雷曼尼，引發伊拉克要求美軍撤離，華府手忙腳亂應對。美國領導的對抗伊斯蘭國的聯軍部隊6日先致函伊拉克國防部，說明將立刻開始準備工作「以確保安全有效的撤軍」。但美國國防部長艾斯博很快表示，這封信和現況不符；參謀首長聯席會議主席麥利宣稱這封信是草稿，措詞欠佳，沒有簽名，是錯誤發送。

美國送至伊拉克軍方的那封信，是由美軍駐伊拉克司令希利簽署，他說美軍「將在未來幾天和幾周內重新部署，為前進行動做好準備」。部隊會設法將干擾降至最低，空運儘量在晚間進行，以緩解外界以為美國增兵至巴格達維安嚴密的綠區。

華府的混亂狀況，加深盟友和敵人對美國其實沒有明確後續計畫就決定暗殺蘇雷曼尼的印象。

在數百萬伊朗人上街哀悼蘇雷曼尼並要求進行報復之際，美國的盟友明哲保身，持續與暗殺計畫的決定劃清界線。

以色列和北約組織都強調，他們沒有參與上周四的空襲行動。美國國務卿龐培歐對歐洲盟友的冷淡反應表達失望。

以色列總理內唐亞胡的反應最引人注意，他在世界舞台上向來最堅定支持美國總統川普，但6日在內閣會議上說：「暗殺蘇雷曼尼與以色列無關，是美國的事。我們沒有參與，不該被拖累進去。」

沙烏地阿拉伯國防部副部長哈立德6日在華府，加入愈來愈高漲的國際聲浪，敦促各方節制。

法國外長勒德里安堅持仍有外交折衝的空間，但警告說，若不採取緊急措施化解不斷加劇的緊張情勢，真的會有發生新中東戰爭的風險。

聯合國秘書長古特瑞斯6日與龐培歐會面，他指出，中東緊張情勢「正引得愈來愈多國家採取無可預測的決定，後果難料且有誤判風險。」

《外交政策》網站報導，川普政府公然違反聯合國協議，拒發簽證給伊朗外長札里夫，不讓他周四（9日）到紐約向聯合國安理會發表演說。