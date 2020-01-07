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傳美將從伊拉克撤軍 美防長：無此打算

2020-01-07 10:16德國之聲 德國之聲中文網

路透社報導，美軍駐伊拉克指揮官思裡 (William Seely) 周一 (1月6日) 傳出致信伊拉克國防部，表示美國將在數周內從伊拉克撤軍。然而，美國國防部長埃斯珀 (Mark Esper) 立即出面否認此傳聞，表示華盛頓並沒有打算將美軍撤離伊拉克。

法新社報導，思裡在信件中寫道：「為了尊重伊拉克主權，並依照伊拉克議會及總理的請求，美軍將在近日重新部署到其他地區，以確保繼續執行任務。 我們尊重國會要求美軍撤離的決定。」

信件內容還提到，由美國為首的打擊「伊斯蘭國」聯軍，將確保撤軍行動以安全且有效率的方式進行。另外，為了協助撤軍行動，信件中也提到直升機將頻繁來往巴格達的國際區。

美國國防部長鄭重否認撤軍消息，表示：「我們正在查明該封傳聞中的信件來自何處，並查明信件內容。 但直至目前為止，我們並沒有決定從伊拉克撤軍。 」

然而，美國參謀首長聯席會議主席麥利 (Mark Milley) 卻說該信件確實存在，但美國並無計劃在這個時間點发出該信件。麥利向媒體表示：「我們不該現在发出這封信。 這是美軍中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫的錯。」

伊拉克議會議長周日 (1月5日) 宣布，國會已表決通過，敦促政府取消請美國為首國際聯盟協助打擊「伊斯蘭國」的要求。該決議仍須得到伊拉克政府的同意。伊拉克前總理邁赫迪 (Adel Abdul-Mahdi) 在國內发動反政府示威後，被迫下台。目前伊拉克政府由其他官員暫時接管。

另一方面，德國外交部長馬斯 (Heiko Maas) 周一也表示，德國及其他參與打擊「伊斯蘭國」聯軍的國家，都不會在伊拉克政府反對的情況下，持續堅持駐軍伊拉克。 德國公共廣播聯盟報導，根據一封署名德國國防部與外交部的信件，德國考慮暫時將德軍撤離伊拉克，並將他們轉往約旦與科威特。

伊拉克議會的決議觸怒了美國總統特朗普。 他周日表示，如果伊拉克決定將美軍驅逐出境的話，美國將對伊拉克進行制裁。 他說，如果美軍被迫撤離伊拉克的話，美國將要求伊拉克償還華盛頓過去幾年投入的軍事資源。

楊威廉/夏立民 (法新社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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