美控中俄阻擋安理會聲明 北京籲美伊克制

美國周一(1月6日)指控俄羅斯和中國阻黨聯合國安理會發表聲明。內容有關12月31日美國駐巴格達大使館遭襲擊，強調外交和領事館不可侵犯。

聲明需由安理會15個成員國協商後一致達成共識。美國駐聯合國代表團說，有27個國家反對襲擊巴格達大使館，「與聯合國安理會由於俄羅斯和中國兩個常任理事國保持沉默而不允許发表聲明形成鮮明對比」。

俄羅斯和中國駐聯合國大使館周一反駁美國的指控，稱他們譴責對全球外交館所的任何襲擊。

俄羅斯和中國說，聯合國安理會關於襲擊美國駐巴格達大使館的任何聲明也應包括最新動態。中國駐聯合國大使張軍對記者說：「我們看到了更多的事件，特別是美國的單方面行動。如果安理會要做點事，應該全面涵蓋整個事件。」

俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞 (Vassily Nebenzia)對中國的論點表示贊同。他說:「新聞稿幾乎已經准備就緒。至少與我們和美國都達成了共識。但是隨後在1月3日，巴格達機場发生了罷工。如果在整體情況中忽略而不考慮到這一點是不可能的。」

中國駐聯合國大使張軍呼籲，美國和伊朗要盡最大努力來克制。周一他在紐約對記者說：「中國反對在國際關系中使用武力。很明顯，美國單方面採取軍事行動的風險違反了國際關系的基本准則。」他敦促美國不要再使用軍事力量，並說國際社會應努力防止「緊張局勢進一步升級」。

12月31日，伊朗民兵及其支持者抗議美國在伊拉克對伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的致命空襲，向美國駐巴格達大使館投擲石塊，並炸毀了一個安全哨。美國總統特朗普譴責伊朗「策劃」對使館的襲擊。

夏立民/楊威廉 (路透社、德新社)

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