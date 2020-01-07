親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

美控中俄阻擋安理會聲明 北京籲美伊克制

2020-01-07 09:48德國之聲 德國之聲中文網

美國周一(1月6日)指控俄羅斯和中國阻黨聯合國安理會發表聲明。內容有關12月31日美國駐巴格達大使館遭襲擊，強調外交和領事館不可侵犯。

聲明需由安理會15個成員國協商後一致達成共識。美國駐聯合國代表團說，有27個國家反對襲擊巴格達大使館，「與聯合國安理會由於俄羅斯和中國兩個常任理事國保持沉默而不允許发表聲明形成鮮明對比」。

俄羅斯和中國駐聯合國大使館周一反駁美國的指控，稱他們譴責對全球外交館所的任何襲擊。

俄羅斯和中國說，聯合國安理會關於襲擊美國駐巴格達大使館的任何聲明也應包括最新動態。中國駐聯合國大使張軍對記者說：「我們看到了更多的事件，特別是美國的單方面行動。如果安理會要做點事，應該全面涵蓋整個事件。」

俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞 (Vassily Nebenzia)對中國的論點表示贊同。他說:「新聞稿幾乎已經准備就緒。至少與我們和美國都達成了共識。但是隨後在1月3日，巴格達機場发生了罷工。如果在整體情況中忽略而不考慮到這一點是不可能的。」

中國駐聯合國大使張軍呼籲，美國和伊朗要盡最大努力來克制。周一他在紐約對記者說：「中國反對在國際關系中使用武力。很明顯，美國單方面採取軍事行動的風險違反了國際關系的基本准則。」他敦促美國不要再使用軍事力量，並說國際社會應努力防止「緊張局勢進一步升級」。

12月31日，伊朗民兵及其支持者抗議美國在伊拉克對伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的致命空襲，向美國駐巴格達大使館投擲石塊，並炸毀了一個安全哨。美國總統特朗普譴責伊朗「策劃」對使館的襲擊。

夏立民/楊威廉 (路透社、德新社)

本文章由德國之聲授權提供】

蘇雷曼尼
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美殺蘇雷曼尼 連以色列、沙國都撇清關係生怕被連累

2020-01-07 09:07

川普嗆炸伊朗古蹟遭各方砲轟 UN教科文組織警告勿動

2020-01-07 09:45

傳美將從伊拉克撤軍 美防長：無此打算

2020-01-07 10:16

美狙殺蘇雷曼尼打臉安倍！ 終結日本在美伊之間調停努力

2020-01-07 09:37

數百萬人為蘇雷曼尼迎靈 伊朗反美達顛峰

2020-01-06 23:55

蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25

伊朗攻擊迫在眉睫？ 學者：美國需舉證「預防性自衛」

2020-01-06 19:20

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

美伊情勢緊張 日本仍將派遣自衛隊赴中東海域

2020-01-06 17:02

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

美狙殺伊朗將領 北韓媒體批：這是帝國主義行徑

2020-01-06 16:27

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

2020-01-06 14:11

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

川普嗆轟文化遺址 伊朗懸賞8000萬美元取川普首級

2020-01-06 13:48

伊朗毀約將增產濃縮鈾 更接近武器級核原料

2020-01-06 13:48

伊拉克趕美軍！川普：先還錢 否則受比伊朗更嚴制裁

2020-01-06 13:47

美伊「戰爭迷霧」：伊拉克驅逐美軍，真的嗎？

2020-01-06 13:47

伊朗棄守核協議濃縮鈾限制 德英法籲萬萬不可

2020-01-06 12:47

美國前國安顧問萊斯：很難想像美國和伊朗能避免戰爭

2020-01-06 12:45

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

狙殺軍事將領 美國務卿：伊朗很可能報復美軍

2020-01-06 10:16

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39
看更多

熱門文章

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

2020-01-06 17:59

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

2020-01-06 15:28

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

太大膽！ 高恩搭新幹線逃亡

2020-01-06 22:23

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

鄉村少女住進東京豪宅 50日後外貌竟有驚人變化

2020-01-06 20:49

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

蘇雷曼尼之死致美伊緊張局勢急遽升級 專家指它是贏家

2020-01-06 23:25

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

2020-01-06 17:37

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還有第二隻

2020-01-06 13:11

他釣起魚發現魚肚裡有異狀 剖開後竟還活蹦亂跳

2020-01-06 20:11

「完美風暴」推升金價飆漲 油價回穩

2020-01-07 06:59

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

伊朗棄守核協議濃縮鈾限制 德英法籲萬萬不可

2020-01-06 12:47

伊朗攻擊迫在眉睫？ 學者：美國需舉證「預防性自衛」

2020-01-06 19:20

數百萬人為蘇雷曼尼迎靈 伊朗反美達顛峰

2020-01-06 23:55

川普嗆轟文化遺址 伊朗懸賞8000萬美元取川普首級

2020-01-06 13:48

歐盟警告利比亞衝突恐立即升溫 籲政治解決

2020-01-06 22:48

餵食流浪狗竟麵包藏鐵釘細針 網批：你還是人嗎？

2020-01-06 20:51

美殺蘇雷曼尼 連以色列、沙國都撇清關係生怕被連累

2020-01-07 09:07

伊拉克趕美軍 被索天價「保護費」

2020-01-06 23:58

這兩國合組「可可界OPEC」干預價格 巧克力恐面臨漲價

2020-01-06 17:01

美國前國安顧問萊斯：很難想像美國和伊朗能避免戰爭

2020-01-06 12:45

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

2020-01-06 14:11

總統大選前夕美議員推文挺台港 王淺秋也說話了

2020-01-07 08:53

美伊緊張衝擊 華爾街開低走高

2020-01-07 06:38

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

2020-01-07 10:00

狗鍊掉電梯邊愛犬慘遭吊頸 醫生一見神救援

2020-01-06 12:28

澳洲小雨野火稍緩 炎熱起風恐在後頭

2020-01-06 15:46

德國黑森林飯店大火 2米其林三星餐廳遭波及

2020-01-06 17:11

網球界救澳洲大火：莎娃捐53萬Tag好友掏錢、哈勒普給教練添亂就捐6千

2020-01-06 16:55

美伊互嗆 油價飆破70美元

2020-01-06 23:30

退出美民主黨總統提名戰 卡斯楚轉支持華倫參選

2020-01-07 02:34

賓州車禍案 警方確認五名死者身分及時間線

2020-01-07 01:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top