親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新制勞退首批6萬人請領 約可一次拿60萬或月領2084元

這家建商員工好幸福 年終獎金7.7個月

伊朗攻擊迫在眉睫？ 學者：美國需舉證「預防性自衛」

2020-01-06 19:20台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

對於3日以無人機炸死蘇萊曼尼的行動，美國聲稱，目的是為了瓦解伊朗對美「迫在眉睫的...
對於3日以無人機炸死蘇萊曼尼的行動，美國聲稱，目的是為了瓦解伊朗對美「迫在眉睫的攻擊」。(Photo by 影片截圖)
分享
美國3日炸死伊朗特種部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼，是否違反聯合國憲章？學者指出，美國空襲的行動屬於「預防性自衛」，但美國需要證明，伊朗確實即將對美發動攻擊，且沒有其他手段可以阻止。在美國國內，也有不少政治人物懷疑川普稱攻擊「迫在眉睫」為誇大之詞。

空襲非製造事端

根據《半島電視台》報導，對於3日以無人機炸死蘇萊曼尼的行動，美國國務卿龐培歐聲稱，目的是為了瓦解伊朗對美「迫在眉睫的攻擊」，而隨後川普附和此說法。美國國防部也解釋，空襲是為了阻止一場戰爭，而非製造事端。

然而，《路透社》指出，參議院情報特別委員會的副主席華納表示，他相信威脅確實存在，但到底有多「迫在眉睫」仍有待回答。一位熟悉情報運作的不具名眾議員則表示，在聽過情報官員的報告之後，他認為「迫在眉睫」的宣稱是誇大之詞。

預防性自衛

「對於空襲的行動，美國需要提供法律正當性。」阿姆斯特丹大學的法律系教授海勒指出，在聯合國憲章第51條中，唯有聯合安理會的授權，或是已經遭受攻擊或正被攻擊之際，各國才得以被允許動武。

反觀美國宣稱的自衛行為，其實被稱之為「預防性自衛」(anticipatory self-defence)，亦即尚未遭受攻擊但「預期」被攻擊時展開的自衛行動。然而，特拉維夫大學的法律系副教授里布利希指出，預防性自衛是否合法仍有爭議。

海勒認為，預期遭受的攻擊必須為「迫在眉睫」，預防性自衛才具有正當性。對此，海勒援引1837年的「卡洛萊號事件」，當時英國先發制人攻擊美籍船隻卡洛萊號，理由是船上載有供給英屬加拿大叛亂分子的武器，最終英美兩國達成共識：當存在急迫且壓倒性的事態，除了武力之外沒有其他手段時，自衛行動是合法的。

但聯合國特別報告員卡拉瑪德坦言：「目前以聯合國掌握到的資訊，還不足以判斷美國的攻擊是否合法。」

【更多精采內容，詳見

美軍伊拉克伊朗川普空襲

延伸閱讀

紐時：川普盼阻伊朗擁核 恐因空襲適得其反

中東煙硝味濃 美股期承壓

美伊衝突 台股萬二失守

2020首隻黑天鵝來襲 台股大跌157.07...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

美伊情勢緊張 日本仍將派遣自衛隊赴中東海域

2020-01-06 17:02

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

美狙殺伊朗將領 北韓媒體批：這是帝國主義行徑

2020-01-06 16:27

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

2020-01-06 14:11

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

川普嗆轟文化遺址 伊朗懸賞8000萬美元取川普首級

2020-01-06 13:48

伊朗毀約將增產濃縮鈾 更接近武器級核原料

2020-01-06 13:48

伊拉克趕美軍！川普：先還錢 否則受比伊朗更嚴制裁

2020-01-06 13:47

美伊「戰爭迷霧」：伊拉克驅逐美軍，真的嗎？

2020-01-06 13:47

伊朗棄守核協議濃縮鈾限制 德英法籲萬萬不可

2020-01-06 12:47

美國前國安顧問萊斯：很難想像美國和伊朗能避免戰爭

2020-01-06 12:45

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

狙殺軍事將領 美國務卿：伊朗很可能報復美軍

2020-01-06 10:16

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

美伊局勢緊張 歐盟邀伊朗外長會談盼降溫

2020-01-06 02:54

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

民主黨急提案 防川普再對伊朗動武

2020-01-06 00:31

不准伊朗報復 川普：鎖定52駐點

2020-01-06 00:31

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

川普警告伊朗 「準備採取必要行動」

2020-01-04 23:51
看更多

熱門文章

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

巴菲特新策略 重押太陽能

2020-01-05 23:48

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

2020-01-06 17:59

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂

2020-01-06 05:48

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

持續追趕台積電 傳三星上月已開始量產6奈米晶片

2020-01-06 14:24

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

5死60傷！華人巴士賓州高速公路翻車 中領館發聲明

2020-01-05 23:29

巴隆報明牌 2020十大投資領域吸睛

2020-01-05 23:44

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44

影／戰鬥民族泰國「打野戰」…情侶上電視道歉

2020-01-06 17:37

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

國際油價 上看80美元

2020-01-05 23:29

關西機場私人飛機行李安檢薄弱 高恩可能趁機出逃

2020-01-05 21:28

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還有第二隻

2020-01-06 13:11

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

日產前董座潛逃 官方首度回應：加強離境審查

2020-01-06 00:31

民主黨急提案 防川普再對伊朗動武

2020-01-06 00:31

澳洲野火肆虐袋鼠島 重要無尾熊族群受重創

2020-01-05 22:32

彭博：不論誰勝選 台灣股匯債今年都看好的六大理由

2020-01-06 08:25

澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日

2020-01-05 21:03

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

被貓統治的城巿？喵星人處處見 土耳其人樂做貓奴

2020-01-05 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top