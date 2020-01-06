美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

美國、伊朗矛盾激化，中國坐收漁人之利？ 路透社 分享 facebook 美國和伊朗矛盾激化後，有觀察人士分析，川普政府陷入中東困境將無暇實施其「印太戰略」，從而讓中國緩解壓力，「對美國為美中競爭所作的努力來說，肯定是一次沉重的打擊」；不過，也有分析認為事件對現時的中美貿易談判影響有限。此外，在中國則有人說，如果美伊打起來，中國將再次贏得五到十年的發展機遇。

美國之音引述日本的《外交官》文章說，伊朗精銳的「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼的死亡令外界關注川普政府是否會將注意力從亞洲、從美中競爭中移開，轉向中東。

文章說，如何平衡美國在中東和亞太利益的需求是自小布希總統以來的美國歷屆總統都要面對的兩難困境。

中國不少評論人士認為，因為此前美國捲入伊拉克和阿富汗兩場戰爭，中國贏得了十年的黃金發展時期。

印度斯坦時報3日一篇署名文章說，伊朗問題可能會導致川普政府的「自由與開放的印太戰略」無法真正實施，從而為中國留下空間，緩解了中國的壓力。

「中國是希望避免與美國在亞洲陷入軍事競爭的」

美國智庫國防重點（Defense Priorities）的政策主任本傑明·弗里德曼（Benjamin Friedman）在接受美國之音採訪時說，如果美國進一步陷入中東，對中國確實有利。

他說：「從中國的角度來說，在某種意義上，中國是希望避免與美國在亞洲陷入軍事競爭的。如果美國讓自己進一步陷入中東的泥潭，沒有能力真正轉向川普政府希望的大國競爭，與中國的競爭。我想，從這個意義上來說，這讓中國看到了溫和的希望。」

美國智庫戰略與國際研究中心中國力量項目負責人葛萊儀（ Bonnie Glaser）在回覆美國之音的電子郵件中說，「如果美國和伊朗開戰，對美國為美中競爭所作的努力來說肯定是一次沉重的打擊。」

據報導，在中國的社交媒體上，已經有網友問道：「賓拉丹給我們爭取了十年的和平發展的有利時機，然後阿拉伯世界又給我們爭取了十年，然後這次美國跟伊朗幹起來，能不能給中國再創造十年的和平發展時期？會不會從這個角度來講，反而對中國比較有利？」

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在接受媒體採訪時表示，雖然中國作為一個大國，制定政策和戰略時應該「立足自身」，但是，外部有機遇，中國也應該要抓住。

「對美中貿易談判影響相當有限」

有觀察人士擔心，美國如對伊朗發動戰爭，將會把伊朗推向中國手裡，後者已占到伊朗全部能源貿易的近三分之一。

不過，CNBC一篇文章說，蘇雷曼尼之死對美中關係甚至眼下貿易談判的影響相當有限。文章援引美國智庫彼得森國際經濟研究所的伊朗專家阿德南·馬扎雷（Adnan Mazarei）說，儘管中國與伊朗關係密切，但是，仍然會把美國當成自己大的貿易夥伴。

曾任國際貨幣基金組織（IMF）中東部副主任的馬扎雷還說，「這三個國家（美、中、伊）都不會在一夜之間改變貿易政策。」