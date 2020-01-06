親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國、伊朗槓上 專家：中國坐收漁利

2020-01-06 16:44世界日報 中國新聞組╱北京6日電

美國、伊朗矛盾激化，中國坐收漁人之利？ 路透社
美國、伊朗矛盾激化，中國坐收漁人之利？ 路透社
分享
美國和伊朗矛盾激化後，有觀察人士分析，川普政府陷入中東困境將無暇實施其「印太戰略」，從而讓中國緩解壓力，「對美國為美中競爭所作的努力來說，肯定是一次沉重的打擊」；不過，也有分析認為事件對現時的中美貿易談判影響有限。此外，在中國則有人說，如果美伊打起來，中國將再次贏得五到十年的發展機遇。

美國之音引述日本的《外交官》文章說，伊朗精銳的「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼的死亡令外界關注川普政府是否會將注意力從亞洲、從美中競爭中移開，轉向中東。

文章說，如何平衡美國在中東和亞太利益的需求是自小布希總統以來的美國歷屆總統都要面對的兩難困境。

中國不少評論人士認為，因為此前美國捲入伊拉克和阿富汗兩場戰爭，中國贏得了十年的黃金發展時期。

印度斯坦時報3日一篇署名文章說，伊朗問題可能會導致川普政府的「自由與開放的印太戰略」無法真正實施，從而為中國留下空間，緩解了中國的壓力。

「中國是希望避免與美國在亞洲陷入軍事競爭的」

美國智庫國防重點（Defense Priorities）的政策主任本傑明·弗里德曼（Benjamin Friedman）在接受美國之音採訪時說，如果美國進一步陷入中東，對中國確實有利。

他說：「從中國的角度來說，在某種意義上，中國是希望避免與美國在亞洲陷入軍事競爭的。如果美國讓自己進一步陷入中東的泥潭，沒有能力真正轉向川普政府希望的大國競爭，與中國的競爭。我想，從這個意義上來說，這讓中國看到了溫和的希望。」

美國智庫戰略與國際研究中心中國力量項目負責人葛萊儀（ Bonnie Glaser）在回覆美國之音的電子郵件中說，「如果美國和伊朗開戰，對美國為美中競爭所作的努力來說肯定是一次沉重的打擊。」

據報導，在中國的社交媒體上，已經有網友問道：「賓拉丹給我們爭取了十年的和平發展的有利時機，然後阿拉伯世界又給我們爭取了十年，然後這次美國跟伊朗幹起來，能不能給中國再創造十年的和平發展時期？會不會從這個角度來講，反而對中國比較有利？」

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在接受媒體採訪時表示，雖然中國作為一個大國，制定政策和戰略時應該「立足自身」，但是，外部有機遇，中國也應該要抓住。

「對美中貿易談判影響相當有限」

有觀察人士擔心，美國如對伊朗發動戰爭，將會把伊朗推向中國手裡，後者已占到伊朗全部能源貿易的近三分之一。

不過，CNBC一篇文章說，蘇雷曼尼之死對美中關係甚至眼下貿易談判的影響相當有限。文章援引美國智庫彼得森國際經濟研究所的伊朗專家阿德南·馬扎雷（Adnan Mazarei）說，儘管中國與伊朗關係密切，但是，仍然會把美國當成自己大的貿易夥伴。

曾任國際貨幣基金組織（IMF）中東部副主任的馬扎雷還說，「這三個國家（美、中、伊）都不會在一夜之間改變貿易政策。」

美軍伊拉克伊朗

延伸閱讀

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

川普嗆轟文化遺址 伊朗懸賞8000萬美元取川...

伊拉克趕美軍！川普：先還錢 否則受比伊朗更嚴...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美伊「戰爭迷霧」：伊拉克驅逐美軍，真的嗎？

2020-01-06 13:47

伊拉克對美軍下逐客令 中東風雲再添變數

2020-01-06 17:07

美伊情勢緊張 日本仍將派遣自衛隊赴中東海域

2020-01-06 17:02

美狙殺伊朗將領 北韓媒體批：這是帝國主義行徑

2020-01-06 16:27

影／悼蘇雷曼尼 伊朗撕毀「鈾濃縮」核協議

2020-01-06 14:11

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

川普嗆轟文化遺址 伊朗懸賞8000萬美元取川普首級

2020-01-06 13:48

伊朗毀約將增產濃縮鈾 更接近武器級核原料

2020-01-06 13:48

伊拉克趕美軍！川普：先還錢 否則受比伊朗更嚴制裁

2020-01-06 13:47

伊朗棄守核協議濃縮鈾限制 德英法籲萬萬不可

2020-01-06 12:47

美國前國安顧問萊斯：很難想像美國和伊朗能避免戰爭

2020-01-06 12:45

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

狙殺軍事將領 美國務卿：伊朗很可能報復美軍

2020-01-06 10:16

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

美伊局勢緊張 歐盟邀伊朗外長會談盼降溫

2020-01-06 02:54

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

民主黨急提案 防川普再對伊朗動武

2020-01-06 00:31

不准伊朗報復 川普：鎖定52駐點

2020-01-06 00:31

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子

2020-01-05 18:12

蘇雷曼尼遺體運回伊朗 川普警告德黑蘭勿妄動

2020-01-05 17:27

美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14

川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事

2020-01-05 16:04

中東戰雲密布 美年輕人憂心被徵召

2020-01-05 15:57

川普警告伊朗 「準備採取必要行動」

2020-01-04 23:51
看更多

熱門文章

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

伊拉克要美軍撤？ 川普：先還錢否則祭出比伊朗嚴厲制裁

2020-01-06 09:39

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

2020-01-06 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

巴菲特新策略 重押太陽能

2020-01-05 23:48

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動

2020-01-06 11:26

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

「別只看到好可愛」 日本多胞胎率倍增的兒虐悲歌

2020-01-06 09:46

伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

2020-01-06 10:08

骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂

2020-01-06 05:48

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子

2020-01-05 18:12

5死60傷！華人巴士賓州高速公路翻車 中領館發聲明

2020-01-05 23:29

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

川普再嗆要攻擊伊朗文化遺址 不怕觸犯戰爭罪

2020-01-06 11:42

巴隆報明牌 2020十大投資領域吸睛

2020-01-05 23:44

美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

2020-01-06 10:00

關西機場私人飛機行李安檢薄弱 高恩可能趁機出逃

2020-01-05 21:28

澳洲大火浩劫！救火員緊擁袋鼠無尾熊 一張插畫惹哭全世界

2020-01-06 15:30

日產前董座潛逃 官方首度回應：加強離境審查

2020-01-06 00:31

柬埔寨施工飯店倒塌第3天 激增至36死23傷

2020-01-05 19:30

國際油價 上看80美元

2020-01-05 23:29

持續追趕台積電 傳三星上月已開始量產6奈米晶片

2020-01-06 14:24

高恩逃亡 傳場勘十餘機場還有「前綠扁帽」護送

2020-01-06 16:07

泰國住飯店驚見蟲蟲危機「跟鞋一樣大」網曝：還有第二隻

2020-01-06 13:11

民主黨急提案 防川普再對伊朗動武

2020-01-06 00:31

日產前董座戈恩潛逃 日本加強控制離境程序

2020-01-05 18:23

捕蟹漁夫做5天領300萬！工作夢幻又危險「14年死179人」

2020-01-06 13:59

男得到一枚神秘「日本國千元硬幣」 網媒實地追查來源成謎

2020-01-06 16:14

影／澳洲野火連三月！喜鵲學會鳴警笛

2020-01-05 17:38

澳洲野火肆虐袋鼠島 重要無尾熊族群受重創

2020-01-05 22:32

澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日

2020-01-05 21:03

外媒視角／紐時：川普殺蘇雷曼尼的可怕後果

2020-01-06 13:48

被貓統治的城巿？喵星人處處見 土耳其人樂做貓奴

2020-01-05 22:30

川普警告伊朗若發動攻擊 美國將迅速反擊

2020-01-06 09:30

美伊局勢緊張 歐盟邀伊朗外長會談盼降溫

2020-01-06 02:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top