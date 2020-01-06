伊朗稱不再遵守核協議限制「鈾濃縮」 美伊衝突一觸即發

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(德國之聲中文網) 伊朗國家電視台周日 (1月5日)表示，政府宣布不再遵守2015年核協議（JCPOA）規定的任何限制。在德國、法國和英國的介入下，雖然德黑蘭將繼續與聯合國核監督機構（IAEA）合作，但不再完全遵照核協議的的限制。

包括德國在內的6個國家2015年共同達成了具有裡程碑意義的核協議，不過伊朗現在強調，不再針對鈾濃縮能力設限。

美國總統特朗普2018年單方面退出了核協議，並對德黑蘭實施制裁，使該協議瀕臨瓦解。伊朗政府發言人說，如果美國取消目前的制裁措施，周日的決定還有可能逆轉。

中國駐美使館發出安全警告

根據《南華早報》，中國駐美大使館周日發布聲明說：「中國大使館建議並提醒在美的中國公民，在進入公共場所之前，應密切注意安全狀況，保持警惕並采取安全預防措施，謹慎行事。」

聲明中表示，任何擔心或遇到可能威脅的人都應聯系使館或其當地領事館，或撥打中國外交部的24小時緊急熱線。

北京日前也呼籲「美方保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級」。 中國外交部發言人耿爽說，北京對該地區日益緊張的局勢"高度關注"，並反對在國際關系中使用武力。他在周五的新聞發布會上說：「(中方)主張各方應切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關系基本准則。」

聯合國秘書長古特雷斯的發言人周五說：「世界無法承受海灣地區的另一場戰爭。」

英法德介入調解

此前，伊朗曾被英國、德國和法國指控違反協議中不得加強鈾濃縮計劃的條款。這3個國家，也稱為E3集團，呼籲伊朗不要采取任何暴力行動，並敦促這個伊斯蘭共和國重新遵守核協議中的條款。柏林表示，E3的各自領導人周日都同意要協助避免衝突升級。

德國總理默克爾與法國總統馬克龍，英國首相約翰遜通電話討論此事。德國發言人表示：「總理，法國總統和英國首相同意，共同努力緩解該地區的緊張局勢。」

德國外長馬斯表示希望與歐盟其他部長舉行危機會議。他在一份聲明中說：「作為歐洲人，我們已經嘗試並測試了各方溝通的彈性管道。在這種情況下我們必須充分利用這些管道。」他也說：「不應該因為最近局勢升級而影響伊拉克的穩定與統一。」

馬克龍和約翰遜都在周日表示會與盟國的團結以對，呼籲伊朗避免采取任何可能導致軍事升級的行動。約翰遜說，蘇萊曼尼是破壞該地區穩定的主因，導致數千名無辜平民和西方人員喪生。他強調，不會為了他的死而表示遺憾。但他仍呼籲要緩解緊張局勢。

馬克龍在周日的聲明中也表達了類似的觀點。他說：「我們與各方保持密切聯系，以緩解緊張局勢。」周六，法國官員敦促伊朗堅持核協議。

2015年核協議有哪些條款

2015年，根據伊朗與P5 + 1，美國、英國、法國、中國、俄羅斯和德國間談判達成的協議，德黑蘭同意停止核計劃，以換來國際取消嚴厲制裁和解凍數十億美元的制裁、與不再凍結伊朗資產。

該協議允許伊朗為研究和醫學目的保留少量的核相關活動和鈾庫存。但是，該數量遠低於迅速發展核武器的任何門檻。實際上，伊朗被允許繼續進行和平核研究。自2015年以來，伊朗有幾度被懷疑違反協議。2018年，特朗普主導美國退出核協議，使其情況更加復雜。

夏立民/楊威廉（美聯社、路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】